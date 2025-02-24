Pokémon GO : Étude ponctuelle En route pour Unys : Raids, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 février 2025 à 12h24
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle En route pour Unys : Raids sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle En route pour Unys : Raids, les missions et récompenses
L'événement En route pour Unys, organisé du 24 février au 1er mars 2025, permet aux joueurs de Pokémon GO de participer à une étude ponctuelle gratuite. Compléter les tâches de cette étude vous accordera surtout des rencontres avec des Pokémon, en particulier Genesect sous différentes formes. Les missions qui vous seront confiées vous inviteront à sortir victorieux de combats de Raids, pour remporter des Bonbons et enrichir votre collection de Pokémon.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle En route pour Unys : Raids, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle En route pour Unys : Raids, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle En route pour Unys : Raids (1/1)

Récompenses bonus : 10 Bonbons Zekrom, 10 Bonbons Reshiram, 10 Bonbons Kyurem
  • Étapes
    • Remporter un raid → une rencontre avec Terrakium
    • Remporter 2 raids → une rencontre avec Cobaltium 
    • Remporter 3 raids → une rencontre avec Viridium
    • Remporter 4 raids → une rencontre avec Boréas (Forme Totémique)
    • Remporter 5 raids → une rencontre avec Fulguris (Forme Totémique)
    • Remporter 6 raids → une rencontre avec Démétéros (Forme Totémique)
    • Remporter 7 raids → une rencontre avec Genesect 
    • Remporter 8 raids → une rencontre avec Genesect (Module Pyro)
    • Remporter 9 raids → une rencontre avec Genesect (Module Aqua)
    • Remporter 10 raids → une rencontre avec Genesect (Module Choc)
    • Remporter 11 raids → une rencontre avec Genesect (Module Cryo)
Notez qu'une seconde étude axée sur les Raids est disponible pendant En route pour Unys, mais celle-ci est payante. Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium de l'événement par ici.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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