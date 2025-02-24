Pokémon GO : Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 février 2025 à 12h24
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids, les missions et récompenses
L'événement En route pour Unys, organisé du 24 février au 1er mars 2025, permet aux joueurs de Pokémon GO de participer à une étude ponctuelle premium affichée au prix de 5,49 €. Compléter les tâches de cette étude vous accordera surtout des Bonbons, ainsi qu'une nouveau cosmétique pour votre avatar, le jogging noir et blanc lié à la veste que vous avez peut-être déjà remportée avec la seconde étude payante de l'événement. Les missions qui vous seront confiées vous entraîneront de nouveau dans des combats de Raids, à remporter pour décrocher des Bonbons à foison.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids (1/1)

Récompenses bonus : 10 Bonbons Reshiram, 10 Bonbons Zekrom, Objet d'avatar pantalon de jogging noir et blanc
  • Étapes
    • Remporter un raid → 5 Bonbons XL Terrakium
    • Remporter 2 raids → 5 Bonbons XL Cobaltium 
    • Remporter 3 raids → 5 Bonbons XL Viridium
    • Remporter 4 raids → 5 Bonbons XL Boréas
    • Remporter 5 raids → 5 Bonbons XL Fulguris
    • Remporter 6 raids → 5 Bonbons XL Démétéros 
    • Remporter 7 raids → 5 Bonbons XL Genesect
    • Remporter 8 raids → 5 Bonbons XL Genesect
    • Remporter 9 raids → 5 Bonbons XL Genesect
    • Remporter 10 raids → 5 Bonbons XL Genesect
    • Remporter 11 raids → 5 Bonbons XL Genesect
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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