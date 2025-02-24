Pokémon GO : Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement En route pour Unys
, organisé du 24 février au 1er
mars 2025, permet aux joueurs de Pokémon GO
de participer à une étude ponctuelle premium affichée au prix de 5,49 €. Compléter les tâches de cette étude vous accordera surtout des Bonbons, ainsi qu'une nouveau cosmétique pour votre avatar, le jogging noir et blanc lié à la veste que vous avez peut-être déjà remportée avec la seconde étude payante de l'événement
. Les missions qui vous seront confiées vous entraîneront de nouveau dans des combats de Raids, à remporter pour décrocher des Bonbons à foison.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium En route pour Unys : Raids (1/1)
Récompenses bonus : 10 Bonbons Reshiram, 10 Bonbons Zekrom, Objet d'avatar pantalon de jogging noir et blanc
- Étapes
- Remporter un raid → 5 Bonbons XL Terrakium
- Remporter 2 raids → 5 Bonbons XL Cobaltium
- Remporter 3 raids → 5 Bonbons XL Viridium
- Remporter 4 raids → 5 Bonbons XL Boréas
- Remporter 5 raids → 5 Bonbons XL Fulguris
- Remporter 6 raids → 5 Bonbons XL Démétéros
- Remporter 7 raids → 5 Bonbons XL Genesect
- Remporter 8 raids → 5 Bonbons XL Genesect
- Remporter 9 raids → 5 Bonbons XL Genesect
- Remporter 10 raids → 5 Bonbons XL Genesect
- Remporter 11 raids → 5 Bonbons XL Genesect
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