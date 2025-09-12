Pokémon GO : Comment battre Méga-Camérupt ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2025 à 12h32
Méga-Camérupt sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Raids en septembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Méga-Camérupt ?
Méga-Camérupt est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois sur le jeu en septembre 2025 au cours d'une Journée de Raids. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Méga-Camérupt sur Pokémon GO ?

Quelles sont les faiblesses de Méga-Camérupt ?

Méga-Camérupt est un Pokémon de type Sol et Eau, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Dans l'idéal, pour que le combat soit aisé, nous vous recommandons de former un groupe compris entre 3 et 5 joueurs, bien que 2 Dresseurs aguerris puissent sortir victorieux de l'affrontement. Voici les types auxquels Méga-Camérupt est particulièrement sensible :
  • Eau
  • Sol
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Quelles sont les forces de Méga-Camérupt ?

Au contraire, Méga-Camérupt pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 
  • Électrik
  • Insecte
  • Fée
  • Feu
  • Poison
  • Acier

Quels Pokémon choisir pour battre Méga-Camérupt ?

Le meilleur moyen de venir à bout de Méga-Camérupt est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Méga-Camérupt, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
  • Primo-Kyogre / Kyogre → Cascade + Onde Originelle
  • Kyogre Obscur → Cascade + Surf
  • Méga-Laggron / Laggron Obscur → Pistolet à O + Hydroblast
  • Méga-Tortank → Pistolet à O + Hydroblast
  • Méga-Léviator / Léviator Obscur / Léviator → Cascade + Hydrocanon
  • Oratoria → Cascade + Hydroblast
  • Clamiral Obscur → Cascade + Hydroblast
  • Aligatueur Obscur → Pistolet à O + Hydroblast
  • Sarmuraï → Cascade + Coqui-Lame
  • Palmaval → Pistolet à O + Hydroblast
  • Krabboss Obscur → Écume + Pince-Masse
  • Primo-Groudon → Tir de Boue + Lame Pangéenne 
  • Méga-Carchacrok → Tir de Boue + Telluriforce 
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon des types auxquels il est sensible pour le vaincre (Eau et Sol).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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