Pokémon Épée et Bouclier : Salarsen arrive en version Gigamax dans les raids

Les développeurs de Pokémon Épée et Bouclier ont indiqué que Salarsen sera disponible sous sa forme Gigamax dans les raids pendant un mois.

Comment récupérer Salarsen Gigamax ?

The Pokémon Company continue d'implanter de nouvelles créatures dans Épée et Bouclier. Dès le 7 février, les joueurs auront l'occasion de croiser dans lesun nouveau, issu de la huitième génération, à savoirCelui que l'on surnomme lesera disponible sous sa forme Grave pour la version Bouclier, et Aigüe pour la version Épée. A contrario des autres formes, il ne sera jamais sur ses deux jambes, sauf lorsqu'il attaque. Vous pouvez avoir un aperçu de celui-ci dans la vidéo partagée ce 5 février. Toujours de type Électrik/Poison, set, en plus d’infliger des dégâts à ses adversaires, cette dernière peut les empoisonner ou les paralyser.Pour mettre la main suril faudra impérativement prendre part auxdans les Terres Sauvages entre le vendredi 7 février et le dimanche 8 mars. Cependant, il est important de rappeler qu'il faut, avant de vous lancer à sa recherche, avoir téléchargé le dernier bulletin dans le menu, par l’intermédiaire de l'onglet « Cadeau Mystère ».Pour rappel, Pokémon Épée et Bouclier s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires . Uniquement disponible sur Nintendo Switch, si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût :Si vous souhaitez vous faire un avis sur cet opus avant de passer à la caisse, notre test est également disponible à cette adresse