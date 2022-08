Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Le poids du jeu révélé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, devant sortir à la fin de cette année 2022 , est très attendu par les joueurs et les joueuses. Ces derniers ont, récemment, pu découvrir un tout nouveau trailer présentant le jeu ainsi que les deux Pokémon légendaires, soient Koraidon et Miraidon. Aujourd'hui, c'est une autre information qui a été dévoilée.En effet, nous connaissons désormais. D'après les dernières informations partagées et disponibles sur les pages du jeu, depuis le Nintendo eShop, Pokémon Écarlate Pokémon Violet devrait peser, environ, 10 Go. Ce chiffre ne prend, probablement, pas en compte le poids d'un possible patch Day One. Remarquons également que celui-ci peut également changer, d'ici à la sortie officielle du soft. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Néanmoins, en attendant la sortie officielle de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà se préparer et libérer un peu d'espace sur le stockage de leur Nintendo Switch, si nécessaire.Pour rappel, Pokémon Écarlate & Pokémon Violet proposera un monde ouvert, constitué de plusieurs villes à découvrir, et mettra en scène de nouveaux protagonistes, tels que Menzi. Les joueurs pourront rencontrer de nouveaux Pokémon et devront, d'ailleurs, choisir parmi les starters suivants : Poussacha (plante), Chochodile (feu) et Coiffeto (eau). Koraidon est le Pokémon Légendaire de l'opus Écarlate, tandis que Miraidon sera à retrouver sur Pokémon Violet.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet se rendra disponible dès le 18 novembre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch.