Pokémon Écarlate et Violet promet une année 2026 sous le signe des Starters 7 étoiles

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 janvier 2026 à 14h44
Après une année 2025 mettant les dragons à l'honneur, les jeux Pokémon Écarlate et Violet vont faire briller tous vos starters préférés à travers une série d'événements à ne pas manquer.
Pokémon Écarlate et Violet promet une année 2026 sous le signe des Starters 7 étoiles

Défi réservé aux dresseurs expérimentés, le raid Téracristal 7 étoiles permet d'ajouter de puissants Pokémon à votre équipe dans les versions Écarlate et Violet. En 2025, la province de Paldea avait proposé dans ces combats techniques des monstres de type Dragon. Mais pour cette nouvelle année, certaines des créatures préférées des joueurs vont s'inviter dans ces défis cristallins. 

Les formes finales de vos Starters préférés vous attendent dans les raids Téracristal de Pokémon Écarlate et Violet

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Alors que l'année 2026 sera marquée par les célébrations du 30e anniversaire de la franchise, les jeux Pokémon Écarlate et Violet vont mettre sur le devant de la scène les créatures qui rendent ces aventures possibles : les Starters. De manière régulière, la forme finale d'un Starter apprécié des joueurs débarquera dans les raids Téracristal.

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Ces événements seront l'occasion pour les nouveaux venus ou les joueurs vétérans ayant raté leur premier passage d'ajouter ces Pokémon surpuissants à leurs équipes. Sur le site officiel de Pokémon, une image montre d'ailleurs certains des Pokémon que les dresseurs pourront affronter lors de ces raids Téracristal de 2026.

Pour la plus grande joie de tous, les trios de Starters des 3 premières générations sont déjà annoncés. D'ailleurs, le bal des Pokémon de départ commence dans quelques jours avec le premier compagnon de type Plante jamais rencontré.

Une première épreuve 7 étoiles mettant Florizarre à l'honneur

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Vous l'aurez deviné : c'est Florizarre surpuissant qui lancera les hostilités. Le Pokémon Graine apparaîtra dans les raids Téracristal 7 étoiles dès le 9 janvier 2026. Il restera accessible jusqu'au 16 janvier à 0h59, heure française.

Comme pour tout raid de difficulté 7 étoiles, les joueurs devront être bien préparés avant de défier Florizarre Téracristal. Le Pokémon de niveau 100 possède de base le type Plante et son Téracristal Sol renforce certaines de ses attaques. Afin d'augmenter vos chances de victoire, intégrez à votre équipe des Pokémon de type Feu.

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Une fois capturé, Florizarre peut récompenser les dresseurs avec du butin optionnel incluant des bonbons EXP, des Téra-éclats Sol, des Super bonbons, une Pilule Talent, des Épices secrètes… Même si vous possédez déjà un Florizarre classique, n'oubliez pas que ce Pokémon de raid ne peut être obtenu qu'une seule fois par sauvegarde. Cependant, celles et ceux qui le souhaitent pourront recommencer le combat même après la capture pour obtenir les récompenses associées ou pour aider leurs amis dresseurs.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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