Pokémon Écarlate et Violet : Obtenez gratuitement des Shiny légendaires, mais ne tardez pas !



le 23 septembre 2025 à 14h36 Publié par Justine Manchuelle le 23 septembre 2025 à 14h36

Une belle surprise arrive en France pour les joueurs de Pokémon. Ne manquez pas une occasion unique d'ajouter des variantes chromatiques des Pokémon légendaires de Pokémon Écarlate et Violet à votre collection !