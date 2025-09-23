Pokémon Écarlate et Violet : Obtenez gratuitement des Shiny légendaires, mais ne tardez pas !

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 septembre 2025 à 14h36
Une belle surprise arrive en France pour les joueurs de Pokémon. Ne manquez pas une occasion unique d'ajouter des variantes chromatiques des Pokémon légendaires de Pokémon Écarlate et Violet à votre collection !
Pokémon Écarlate et Violet : Obtenez gratuitement des Shiny légendaires, mais ne tardez pas !
Dans la plupart des jeux Pokémon, les monstres légendaires sont « Shiny lock ». Cela signifie que vous ne pouvez pas les rencontrer en version chromatique dans la nature. De manière occasionnelle, ces variantes chromatiques peuvent être proposées lors de raids spéciaux, comme cela a été le cas pendant l'été 2025 avec les raids spéciaux des Fléaux de Paldea. Mais des distributions événementielles permettent également d'obtenir ces Pokémon rares. 

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Une distribution événementielle à ne pas manquer en France

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Récemment, The Pokémon Company a annoncé une distribution spéciale pour les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet, mettant à l'honneur les deux Pokémon légendaires présents sur les jaquettes des 2 titres. Cependant, la France ne figurait pas parmi les pays qui proposent cette opération, jusqu'à une bonne nouvelle publiée sur les réseaux sociaux de l'enseigne Micromania.

Le 22 septembre 2025, Micromania a confirmé que tous ses magasins français participeraient à une distribution exceptionnelle. Les joueurs des versions Écarlate et Violet pourront obtenir la version Shiny du Pokémon légendaire opposé à leur version. Cela signifie que pour vous pourrez ajouter à votre collection : 
  • Le Koraidon noir niveau 100 si vous possédez le jeu Pokémon Violet 
  • Le Miraidon blanc niveau 100 si vous possédez le jeu Pokémon Écarlate
Mais le plus intéressant est que ces Pokémon légendaires shiny sont récupérables gratuitement et sans obligation d'achat.

Comment récupérer le Koraidon et le Miraidon chromatiques dans Pokémon Écarlate et Violet ? 

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Pour pouvoir obtenir l'un des deux Pokémon légendaires shiny (ou les deux si vous possédez les deux titres), il vous suffit de vous rendre dans un magasin Micromania-Zing avec votre console Nintendo Switch. Lancez le jeu puis filez dans le menu Poké Portail. Sélectionnez l'option « Cadeaux mystère », puis « Recevoir un cadeau mystère ». Là, cliquez sur l'option « Via code » et rentrez le code indiqué par les vendeurs du magasin. Le Pokémon légendaire rattaché à votre version sera envoyé dans votre jeu et il ne vous restera plus qu'à le récupérer. 

Cependant, il ne faudra pas traîner pour en profiter. La distribution chromatique de Pokémon Écarlate et Violet sera lancée le 26 septembre et durera jusqu'au 15 octobre 2025 dans les magasins Micromania-Zing.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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