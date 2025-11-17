Pokémon Écarlate et Violet amène un dragon aquatique dans les raids Téracristal 7 étoiles

Dresseurs de Paldea, un nouveau défi vous attend dans les raids Téracristal 7 étoiles de Pokémon Écarlate et Violet ! Préparez les bottes car vous allez rencontrer un Pokémon gluant qui aime l'eau.
L'année 2025 était placée sous le signe des Pokémon Téracristal de type Dragon dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet
. Au fil des mois, les dresseurs chevronnés ont pu défier et capturer certains des dragons les plus appréciés de la franchise lors des différents raids Téracristal 7 étoiles proposés.
Après Glaivodo, Carchacroc, Drattak, Ékaiser ou encore Trioxydre, The Pokémon Company a confirmé qu'un nouveau dragon viendra défier les dresseurs de Paldea dans quelques jours.
Muplodocus vous attend dans Pokémon Écarlate et Violet
Muplodocus
est la forme finale de Mucuscule, un Pokémon apparu pour la première fois dans la 6e génération de jeux Pokémon. En temps normal, pour obtenir ce Pokémon Dragon, vous devez faire évoluer Mucusule au niveau 40, puis faire progresser son évolution (Colimucus) jusqu'au niveau 50. Mais ce dernier n'évoluera en Muplodocus qu'en cas de pluie ou de brouillard.
Ce raid permet donc de gagner du temps en capturant directement la forme finale du Pokémon. L'événement sera accessible en jeu du vendredi 21 novembre 2025 à 1h au lundi 24 novembre 2025 à 0h59
(heure française). Si vous ne pouvez pas y participer, une session de rattrapage sera proposée du vendredi 28 novembre à 1h jusqu'au lundi 1er décembre à 0h59
.
Pour accéder à ce raid Téracristal, vous devrez avoir terminé l'aventure principale et mis à jour les actus Poké Portail
. Cette fonctionnalité n'est possible qu'en connectant la console à Internet, depuis le menu Poké Portail. Si vous n'avez pas terminé l'histoire principale, vous pouvez rejoindre un groupe pouvant le combattre en possédant un abonnement au Nintendo Switch Online.
Attention : risque de pluie et d'attaques de type Eau boostées !
Comme pour tout raid de difficulté 7 étoiles, les joueurs devront être bien préparés avant de défier Muplodocus Téracristal. Le Pokémon de niveau 100 possède de base le type Dragon (l'un des plus puissants du jeu) et son Téracristal Eau renforce plusieurs de ses capacités. Afin d'augmenter vos chances de victoire, intégrez à votre équipe des Pokémon de type Fée, Glace ou Dragon.
Une fois capturé, Muplodocus peut récompenser les dresseurs avec du butin optionnel incluant des bonbons EXP, des Téra-éclats Eau, des Super bonbons, une Pilule Talent, des Épices secrètes… Mais n'oubliez pas que ce Muplodocus spécial ne peut être obtenu qu'une seule fois par sauvegarde. Cependant, celles et ceux qui le souhaitent pourront recommencer le combat même après la capture pour obtenir les récompenses associées ou pour aider leurs amis dresseurs.
commentaire (0)