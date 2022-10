Pokémon Écarlate et Violet : Quelles différences et laquelle choisir ?

Quelles différences entre Pokémon Écarlate et Violet ?

Les Pokémon Légendaires

Les professeurs et les Académies

Les Pokémon exclusifs

Pokémon Écarlate Embrylex Dolman Carmadura

Pokémon Violet Draby Bekaglaçon Malvalame



Quelle version choisir ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme souvent lorsqu'un nouveau Pokémon sort, deux versions sont proposées à la communauté. C'est naturellement le cas pour, dont la sortie est prévue pour la fin de ce mois de novembre, qui arrivera avec, dont une partie du contenu diffère.Si l'histoire principale est la même, plusieurs détails varient selon la version que vous avez choisie. Des petits détails qui ont toutefois leur importance pour une partie des joueurs,. La première différence majeure concerne les Pokémon Légendaires., souvent mis en avant sur la jaquette. Dans notre cas, nous pourrons découvrir. Comme vous l'avez peut-être déjà vu, ces créatures sont légèrement spéciales, étant donné qu'elles ont un aspect plus technologique et futuriste. D'ailleurs, ces Pokémon Légendaires pourront servir de montures, pour escalader des falaises, voler ou encore nager.Il s'agit d'une grande avancée pour la franchise Pokémon, permettant notamment d'explorer plus facilement le monde ouvert dans lequel nous allons évoluer, et éviter une certaine lassitude à cause des allers et retours répétitifs au cours de la partie.Comme souvent lorsque nous débutons un nouveau Pokémon, un professeur nous accompagne pour nous en apprendre plus sur ce monde.. Votre mentor va donc varier selon si vous optez pourNotez également que leur style vestimentaire est assez éloigné, Olim étant vêtue d'une tenue plutôt ancienne et Turum d'une tenue assez futuriste. Que vous choisissiez l'une ou l'autre des versions, vous ne devriez pas avoir de grands changements dans les missions, même si nous devrions avoir quelques tâches spécifiques, selon le site officiel.Du côté des Académies, vous aurez le choix entre, rappelant donc l'opus que vous avez acheté. Si ce n'est le nom, rien ne changera de ce côté.Comme toujours, chaque version a ses Pokémon exclusifs,, qui ne sont pas de simples Pokémon, mais pas non plus des Légendaires. Le premier sera disponible dans Écarlate et le deuxième dans Violet, sans que nous en sachions plus pour le moment.Les autres Pokémon spécifiques sont les suivants :Comme très souvent, cela va dépendre de votre feeling par rapport aux exclusivités de la version. Ainsi, si vous avez plus d'affect pour Miraidon, vous pourrez opter pour Violet, mais si vous en avez plus pour Koraidon, vous pourrez vous orienter vers Écarlate. À l'heure actuelle, aucune différence majeure n'a été annoncée, ce qui reste un choix esthétique et visuel.Si de nouveaux détails sont partagés par The Pokémon Company, l'article sera mis à jour. Sinon, nous rappelons que la sortie deest programmée pour le 18 novembre 2022, en exclusivité sur Nintendo Switch.