Pokémon Écarlate & Pokémon Violet partage un trailer et des informations

Les développeurs de Pokémon nous avaient donné rendez-vous ce 3 août pour découvrir de nouvelles choses au sujet de. Ainsi, deux vidéos ont été présentées, dans le but de faire plus amples connaissances avec la nouvelle génération, qui est attendue pour la fin de l'année.Nous avons ainsi pu découvrir. S'ils avaient pu étonner par leur esthétisme lors de l'annonce, leur fonctionnalité est pour le moins originale, puisqueEn effet, pour voyager dans le monde de Paldea, région de cette nouvelle aventure, les joueurs pourront profiter de Koraidon et Miraidon, puisque ces derniers se transforment en véhicules pour se déplacer et sont capables de gravir les montagnes ou encore de voler/planer.Pour le reste, nous avons le droit à diverses informations, et notamment sur l'histoire grâce à une deuxième vidéo. Celle-ci confirme que huit arènes seront de la partie, lesquelles pourront d'ailleurs être visitées et terminées dans l'ordre souhaité, pour aller dans le sens d'un monde plus ouvert. Le Pokédex sera aussi bien plus important que les derniers jeux,. Plusieurs Pokémon inédits ont fait une apparition, dont l'adorable Pâtachiot et le puissant Balbalèze.Enfin, les joueurs auront la possibilité d'utiliser la Téracristallisation pour donner une apparence de Diamant à leur Pokémon, leur octroyant également un bonus dans leurs compétences. Si vous avez manqué cette présentation, vous pouvez la visionner ci-dessous.Rappelons que la date de sortie de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet est programmée pour le 18 novembre, en exclusivité sur Nintendo Switch.