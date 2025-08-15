Pokémon Écarlate et Violet vous offre deux Pokémon dont un légendaire en version chromatique

Dresseurs et dresseuses de Pokémon Écarlate et Violet, ne manquez pas cette opportunité gratuite ! Dès maintenant et pour une durée limitée, vous pouvez ajouter 2 Pokémon rares à votre équipe en suivant ces quelques étapes simples.
Entre deux raids Téracristal et des apparitions massives, Pokémon Écarlate et Violet
aime gâter les dresseurs de la région de Paldea avec des surprises. Alors que les Championnats du Monde Pokémon 2025
débutent officiellement aujourd'hui vendredi 15 août, The Pokémon Company célèbre l'événement à sa manière en n'offrant gratuitement non pas un, mais deux Pokémon exceptionnels.
Le Farigiraf d'un champion rejoint dès aujourd'hui votre équipe dans Pokémon Écarlate et Violet
Pour célébrer l'événement avec tous les joueurs du monde entier, Pokémon Écarlate et Violet offre à tous les dresseurs un Farigiraf.
Si l'évolution de Girafarig peut facilement être obtenue en jeu, ce Pokémon possède une particularité : il a permis à son dresseur, Luca Ceribelli, de remporter le championnat du monde 2024 dans la catégorie Master.
De fait, il possède des attaques et des statistiques spéciales qui font de cette girafe souriante un adversaire redoutable.
Ce Farigiraf de compétition est de niveau 50 et possède les attaques Dissonance Psy, Tricherie, Coup d'Main et Distorsion
. Il est de nature Assuré et son talent Armure caudale, un talent empêchant l'utilisation des capacités prioritaires. Enfin, une graine électrique lui est attachée. Mais ce n'est pas le seul Pokémon que les joueurs peuvent obtenir gratuitement dans Pokémon Écarlate et Violet.
Chongjian chromatique et 400 Téra-Éclats récupérables gratuitement
Il y a quelques semaines, les deux opus de la région de Paldea invitaient les dresseurs à participer à un défi de grande envergure. S'ils sortaient victorieux d'un million de raids Téracristal de Chonjian
, le premier des 4 Pokémon du Fléau serait offert à l'ensemble des joueurs en version chromatique (aussi appelée shiny). Le défi a été relevé et la distribution de ce Chongjian shiny a officiellement commencé.
En plus du Pokémon Fléau ressemblant à un escargot, les joueurs obtiendront dans la foulée 100 Téra-Éclats Plante, 100 Téra-Éclats Insecte, 100 Téra-Éclats Poison et 100 Téra-Éclats Fée. Pour récupérer tous ces objets ainsi que les deux Pokémon, il vous suffit de vous rendre dans le Poké Portail de votre version.
Sélectionnez dans un premier temps l'option « Cadeau mystère », puis « Recevoir un Cadeau mystère ».
Attention car les deux Pokémon ne s'obtiennent pas de la même manière. Vous devrez choisir l'option « Via Internet » pour Chongjian et « Via code » pour Farigiraf.
Le code à indiquer peut être obtenu en regardant les Championnats du Monde Pokémon 2025 sur Twitch ou sur YouTube.
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