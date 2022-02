Quand sortira Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ?

Game Freak et The Pokémon Company ont profité d'un Pokémon Presents pour annoncer le prochain jeu, ou plutôt ses prochains jeux, avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Ces derniers proposeront plusieurs changements importants pour la franchise et ce type de jeux, avec la présence d'un monde ouvert , qui a été confirmée dans la foulée de son annonce. Mais quand pourrons-nous y jouer ?À l'heure où ces lignes sont écrites, nous n'avons, malheureusement,. Cependant, comme le mentionne la fin du trailer d'annonce, qui nous donne quelques informations sur ce nouvel épisode,De fait, compte tenu du passif de la licence, il est imaginable que, puisque la plupart des jeux Pokémon de cette trempe sont sortis sur Switch durant ce mois (remake de Perle et Diamant, Épée et Bouclier ou encore Pokémon Let's Go Pikachu/Évoli). Bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise avec une sortie plus tôt, bien que cela reste peu probable.Nous en saurons plus d'ici quelques mois, très certainement durant l'été, aux alentours de l'E3, si Nintendo organise un événement. Il s'agirait du moment idéal pour nous en dévoiler plus à propos de ce jeu, qui sera attendu par tous les amoureux de la franchise.Cet article sera mis à jour dès lors que Game Freak ou The Pokémon Company apporte de nouvelles précisions quant à