Pokémon Écarlate et Violet invite les Fléaux de Paldea en version Shiny dans les raids Téracristal

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juillet 2025 à 15h25
Une nouvelle vague de raids Téracristal vient de commencer dans Pokémon Écarlate et Violet. Celle-ci va vous permettre de capturer des versions chromatiques des Pokémon Fléaux, mais il vous faudra faire équipe avec les joueurs du monde entier !
Pokémon Écarlate et Violet invite les Fléaux de Paldea en version Shiny dans les raids Téracristal
Après les Starters et les dragons, les raids Téractistal de Pokémon Écarlate et Violet vont mettre à l'honneur les Pokémon légendaires de la région de Paldea. Pendant toute la saison estivale, les dresseurs des académies Orange et Raisin pourront défier les Trésors du Fléau : Chongjian, Baojian, Dinglu et Yuyu.

D'ailleurs, ces nouvelles épreuves vont certainement combler les chasseurs de Pokémon chromatiques car chaque raid aura en vedette un légendaire shiny. Mais pour l'ajouter à votre équipe, il y aura un critère majeur à respecter. 

Un million de victoires requises pour ajouter ces légendes à votre équipe dans Pokémon Écarlate et Violet 

De base, tous les dresseurs peuvent participer à ces épreuves. Pour cela, vous devrez dans un premier temps télécharger les dernières Actus Poké Portail. Allez pour cela dans le menu principal du jeu, puis sélectionnez « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Chaque Fléau sera présent dans les raids Téracristal pendant 2 semaines, sera de niveau 75, sera chromatique et possédera un Téracistal correspondant à son type d'origine. 

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Cependant, il ne sera pas possible de capturer le Fléau à la fin du combat. En effet, pour corser un peu plus le défi, les joueurs du monde entier doivent unir leurs forces. Si chaque Pokémon est battu un million de fois pendant la durée de sa présence dans les raids Téracristal, il sera offert à l'ensemble des participants via l'option Cadeau Mystère par la suite. En complément, 40 Téra-Éclats seront offerts tous les 100 000 victoires.

Un bal des Fléaux qui débute avec Chongjian chromatique dans les raids Téracristal 5 étoiles

Cette saison estivale de raids Téracristal débute avec le premier des 4 Trésors du Fléau : Chongjian chromatique. Son raid Téracristal est déjà actif et restera accessible jusqu'au 4 août 2025 à 1h59, heure française. Si l'objectif du million de victoires est atteint, il sera offert aux joueurs à partir du 8 août prochain. Chongjian laissera alors sa place à Baojian chromatique, que les dresseurs pourront affronter du 4 au 18 août prochains. 

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Puis Dinglu chromatique prendra la relève du 18 août au 1er septembre 2025. Enfin, Yuyu chromatique terminera cette saison du Fléau avec un raid accessible entre le 1er et le 15 septembre prochains. 
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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