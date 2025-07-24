Pokémon Écarlate et Violet invite les Fléaux de Paldea en version Shiny dans les raids Téracristal



le 24 juillet 2025 à 15h25 Publié par Justine Manchuelle le 24 juillet 2025 à 15h25

Une nouvelle vague de raids Téracristal vient de commencer dans Pokémon Écarlate et Violet. Celle-ci va vous permettre de capturer des versions chromatiques des Pokémon Fléaux, mais il vous faudra faire équipe avec les joueurs du monde entier !