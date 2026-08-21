Un crossover entre Palworld et No Man's Sky semble se concrétiser

Les créateurs de Palworld et No Man's Sky multiplient les clins d'œil sur les réseaux sociaux. Entre paroles de chansons et appels du pied répétés, les deux studios attisent la curiosité des joueurs. Une collaboration entre ces deux univers vidéoludiques pourrait bien voir le jour très prochainement.

Depuis plusieurs mois, une véritable séduction opère sur les réseaux sociaux entre les équipes de développement de Palworld et de No Man's Sky. Si les deux jeux partagent des univers riches et des communautés passionnées, c'est surtout l'interaction entre leurs représentants qui retient aujourd'hui l'attention. John Buckley, responsable de la publication chez Pocketpair, a récemment pris la parole pour expliquer la stratégie de son studio concernant les partenariats. Il a notamment précisé que les joueurs ne se rendent pas compte du nombre impressionnant de projets rejetés par l'entreprise, faute de cohérence. Mais une collaboration avec No Man's Sky est loin d'être impossible.

Une cour assidue par messages interposés

Cette déclaration n'est pas passée inaperçue du côté de Hello Games. Sean Murray, le fondateur du studio derrière No Man's Sky, a directement interpellé son homologue avec une série de messages affectueux. Cette attention marque un tournant dans une relation virtuelle qui dure depuis plus d'un an. En effet, John Buckley n'a jamais caché son intérêt pour une collaboration, interpellant régulièrement Sean Murray pour lui soumettre des idées communes.

Come to think about it, his name was.. it was you



Damn… https://t.co/GUBK333so8 — Sean Murray (@NoMansSky) August 19, 2026

Le point culminant de cet échange a pris une tournure musicale inattendue. Pour exprimer son impatience face au silence relatif de Hello Games, le représentant de Pocketpair a cité les célèbres paroles de la chanson Stan d'Eminem, illustrant un fan attendant désespérément une réponse.

Je t'ai écrit, mais tu n'appelles toujours pas... J'ai laissé mon portable, mon bipeur et mon téléphone fixe en bas...

Loin de l'ignorer, Sean Murray a répondu en citant la fin de cette même chanson, confirmant ainsi que le message était bien passé. Une interaction qui a enflammé les réseaux sociaux et laissé les joueurs imaginer les scénarios les plus fous.

Des météorites comme point de rencontre

Si rien n'a encore été officialisé, la communauté spécule déjà sur la forme que pourrait prendre ce partenariat. De nombreux joueurs soulignent que le système de météorites de Palworld constituerait une porte d'entrée idéale. Ces événements aléatoires, qui amènent déjà des créatures extraterrestres, s'intégreraient parfaitement avec l'univers de science-fiction de No Man's Sky.

On pourrait facilement imaginer l'apparition de vaisseaux ou de faune issus du titre de Hello Games dans les plaines de Palworld, ou inversement, des éléments cosmétiques et des créatures capturables dans l'immensité spatiale de No Man's Sky, qui possède lui aussi une fonctionnalité similaire depuis quelques mois et la mise à jour Xena Arena.

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L'idée d'un rapprochement entre ces deux œuvres fait d'autant plus sens qu'elles partagent une histoire similaire, jalonnée de polémiques initiales et de triomphes éclatants. À son lancement, No Man's Sky a essuyé de vives critiques concernant ses promesses non tenues, avant de se racheter brillamment grâce à des années de mises à jour gratuites. De son côté, Palworld a dû faire face à des accusations de plagiat et à un conflit juridique avec Nintendo, ce qui ne l'a pas empêché de battre des records de fréquentation.

Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre des studios devrait nous en dire plus prochainement, et cela ne manquera pas de faire plaisir aux joueurs.