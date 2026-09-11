Le créateur de Palworld remet en question le modèle de l'accès anticipé

L'accès anticipé sur Steam a profondément muté. Selon John Buckley, responsable de l'édition chez Pocketpair, les joueurs considèrent désormais ces versions inachevées comme des jeux complets. Une évolution culturelle qui complique la tâche des développeurs et transforme un outil collaboratif en simple vitrine commerciale.

L'accès anticipé sur Steam partait d'un concept simple et vertueux. Les joueurs achetaient un jeu avant sa sortie définitive, signalaient les bugs et aidaient les développeurs à affiner leur vision tout en pouvant soumettre leurs idées pour améliorer l'expérience. En échange, les créateurs obtenaient les fonds nécessaires pour terminer leur projet. Ce modèle a fait le succès de titres par le passé comme Baldur's Gate 3, Palworld ou encore Valheim, qui vient de passer en version 1.0. Pourtant, selon John Buckley, responsable de la communication et de l'édition chez Pocketpair, cette promesse initiale est aujourd'hui menacée.

La fin d'une époque dorée pour les développeurs

Dans un entretien accordé à GamesRadar, John Buckley explique que l'idée même de l'accès anticipé a perdu son sens originel. Il se remémore avec nostalgie les débuts du système, à l'époque où Steam a remplacé le programme Greenlight.

Je pense que tout le monde savait à quoi s'en tenir. Les joueurs qui achetaient des jeux en accès anticipé savaient dans quoi ils s'embarquaient. C'étaient des passionnés qui voulaient s'impliquer, donner leur avis et échanger avec les développeurs. C'était une époque dorée vraiment magnifique.

Aujourd'hui, la donne a changé. L'émergence d'une culture du jeu mobile grand public et des jeux en tant que service a brouillé les pistes. Le pacte tacite entre créateurs et joueurs s'est effrité. Selon le représentant de Pocketpair, le public achète désormais un titre en accès anticipé comme s'il s'agissait d'un produit fini, avec des attentes similaires.





















































Un modèle parfois détourné de son but premier

Si cette évolution s'explique par la démocratisation du jeu vidéo, elle pose des défis majeurs aux studios. Les joueurs les plus avertis, ceux qui ont connu l'époque où la version bêta était une véritable phase de développement et non un simple outil promotionnel, comprennent encore les rouages de l'accès anticipé. Mais pour le grand public, la distinction entre un jeu en cours de création et une version finale est devenue floue.

John Buckley reconnaît que cette situation rend la publication sur Steam plus difficile. Il admet également que le système n'est pas adapté à tous les projets et qu'il est parfois exploité à mauvais escient par certains studios.

La pire façon dont il est abusé aujourd'hui se résume à dire : nous le sortons maintenant parce que nous avons besoin d'argent. C'est devenu un moyen de contourner les financements traditionnels. C'est presque le nouveau Kickstarter d'une certaine manière. Sortir une version pour obtenir des fonds.

La transparence comme seule solution viable

Même si la recherche de financement est la base de l'accès anticipé, cette approche peut mener à la catastrophe si les ventes ne suffisent pas à soutenir le développement ou si les attentes des joueurs sont mal gérées. Pour éviter ces écueils, le studio derrière Palworld mise sur une stratégie assez simple, à savoir informer et éduquer la communauté en douceur. Comme le fait par exemple WARDOGS.

Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'éduquer les gens en douceur. Je pense que nous faisons un travail correct. Nous essayons d'être très transparents. Nous prévenons quand la prochaine mise à jour va prendre du temps, et nous précisons si elle se concentrera sur le confort de jeu plutôt que sur le contenu. Nous essayons de trouver un équilibre.

Cette philosophie se reflète dans les récentes communications du studio. John Buckley a récemment averti les joueurs de ne pas s'attendre à une révolution pour la prochaine mise à jour de Palworld, soulignant que l'équipe ne prévoyait pas de passer une année entière sur un seul patch.

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Rappelons que la version 1.0 de Palworld est sortie il y a quelques semaines, après deux ans et demi d'accès anticipé. Dans le même temps, la licence a été déclinée en jeu de cartes, et certaines se vendent à des prix exorbitants. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 25,99 € au lieu de 29 €, soit 10 % de réduction.