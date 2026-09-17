Palworld : Bucky répond aux joueurs qui réclament certaines fonctionnalités très exigeantes

Sur les réseaux sociaux, les joueurs de Palworld soumettent régulièrement des demandes et des suggestions pour rendre le jeu meilleur. Mais face à certaines réponses, Bucky a décidé de mettre les choses au clair avec la communauté.

Si la version 1.0 de Palworld est disponible depuis quelques semaines, les joueurs et joueuses partagent toujours des suggestions ou des demandes en vue d'améliorer le titre. Proche de sa communauté, Pocket pair est attentif à ces avis. D'ailleurs, il arrive que certaines de ces idées soient intégrées au fil des mises à jour du titre.

Mais certaines suggestions reviennent régulièrement dans la conversation, parfois même avec insistance. L'une des plus fréquentes évoque la possibilité de creuser le terrain.

Des idées parfois impossibles à mettre en place dans Palworld pour de bonnes raisons

Récemment, John « Bucky » Buckley est revenu sur ces demandes lors d'un entretien avec Gaming World Interviews. Toutefois, la réponse qu'il a donnée risque de décevoir les joueurs. Il revient notamment sur le fait de creuser le terrain car cette demande pourrait cacher un autre souhait de la communauté : voir Palworld 2. Bucky a ensuite expliqué pourquoi ce genre de demande ne peut pas arriver dans Palworld.

C'est impossible : il ne s'agit pas seulement de retoucher le moteur de jeu, mais de refondre les paysages ; rien que la refonte du système de pathfinding nécessiterait des années de développement. Ce genre de choses est tout simplement irréalisable. S'il vous plaît, ne demandez pas la possibilité de creuser le terrain, cela n'arrivera pas.

Malgré tout, Bucky explique qu'il comprend la frustration des joueurs. Il rappelle que beaucoup n'ont pas conscience qu'entre leur vision du jeu et la réalité du développement, il existe un fossé qu'il est parfois impossible de franchir.

Pas d'environnements sous-marins au programme, ni de possibilité de creuser le terrain

Pour expliquer ce fossé et ses possibles conséquences, Bucky évoque une autre demande qui revient régulièrement : l'intégration d'environnements sous-marins. Mais le monde de Palworld n'a pas été pensé pour permettre de plonger et d'explorer les fonds marins. Il ajoute : « On parle d'années de développement ; est-ce vraiment ce qu'ils veulent ? Voulez-vous attendre trois ans pour une mise à jour ? »

S'il semble impossible de voir ces ajouts dans Palworld, Pocket pair peut malgré tout garder ces suggestions de côté pour ses prochains jeux. Rien n'est donc perdu. En attendant, rappelons que les collectionneurs de monstres peuvent découvrir Palworld sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.