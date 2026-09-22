Palworld : Son studio possède « un cimetière » de concepts de Pals abandonnés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 septembre 2026 à 16h01
Pocketpair dispose de très nombreux concepts de Pals qui ont été créés pour Palworld mais abandonnés.
Palworld : Son studio possède « un cimetière » de concepts de Pals abandonnés

Depuis la sortie en accès anticipé de Palworld, les développeurs de chez Pocketpair ont, bien entendu, travaillé sur de nombreux concepts de Pals, afin d'implanter de la nouveauté de ce côté-là. Si certaines de ces créatures sont désormais disponibles dans Palworld, plusieurs concepts réalisés ont tout simplement été abandonnés.

Bucky parle d'un « cimetière » de concept de Pals pour Palworld

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C'est au micro de Gaming World Interviews, dont l'échange a eu lieu à la gamescom 2026, que John « Bucky » Buckley, le responsable de l'édition et de la communication chez Pocketpair, a été interviewé à propos de Palworld. Durant cette interview, Bucky a notamment indiqué que Pocketpair possède un « cimetière » constitué de très nombreux concepts de Pals qui n'ont jamais vu le jour. Ce dernier parle notamment de « centaines » de « Pals à l'état brut ». Un fait qui n'est pas réellement étonnant, mais qui résulte d'un système de sélection bien spécifique.

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Les Pals de Palworld sont sélectionnés selon un système de votes

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Pour étayer ses propos à ce sujet, John « Bucky » Buckley explique que Pocketpair procède à des votes en interne pour sélectionner les Pals qui entreront possiblement, par la suite, dans Palworld :

Nous avons beaucoup d'artistes conceptuels 2D, et tout ce qu'ils font toute la journée, c'est réaliser des croquis 2D d'idées de Pal, puis nous votons en interne. Nous avons un canal dédié sur notre Slack : ils y publient les illustrations conceptuelles, et nous leur attribuons une note [de 1 à 5] ; tout le monde dans l'entreprise vote.

Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement que le concept de Pal avec le plus de votes sera intégré au jeu. Le responsable de l'édition et de la communication de chez Pocketpair précise que, parfois, le passage de la 2D à la 3D n'est pas concluant : 

Ce processus prend beaucoup de temps : quelqu'un doit ensuite créer une version 3D, puis parfois, lors du passage de la 2D à la 3D, on se dit : « Oh, ça ne marche pas », puis on crée le modèle, et il y a tellement de cas où, une fois le modèle créé, on se dit : « Tu sais quoi, ça ne marche pas ».

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Palworld est disponible sur consoles Xbox, mais aussi sur PC et PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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