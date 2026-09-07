Palworld reçoit une mise à jour avec 2 missions inédites et une bonne surprise pour les pêcheurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 septembre 2026 à 15h10
Si vous cherchez de nouvelles activités à faire dans Palworld, Pocketpair a pensé à vous ! Le titre vient de recevoir une petite mise à jour amenant du contenu inédit et quelques optimisations bienvenues.
Palworld reçoit une mise à jour avec 2 missions inédites et une bonne surprise pour les pêcheurs

Les équipes derrière Palworld travaillent activement sur la mise à jour 1.1 du titre. Mais pour faire patienter les dompteurs de Pals jusqu'à cet ajout majeur, de petites mises à jour moins importantes sont proposées de manière occasionnelle. 

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C'est justement le cas depuis le 7 septembre 2026 et l'arrivée de la version 1.0.4 du titre. Même si son but premier est d'amener des correctifs et des ajustements, cette mise à jour amène aussi de bonnes surprises, dont deux nouvelles missions à réaliser sans attendre. 

Des quêtes annexes et un changement dans les combats de Palworld

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Les deux missions en question sont des missions secondaires. Vous pouvez lancer la première en vous rendant à Fisherman's Point, où un PNJ vous attend avec l'objectif à valider. La deuxième mission sera la suite directe de celle-ci. D'ailleurs, lors de ces quêtes annexes, vous pourrez remarquer l'un des autres changements amenés par la version 1.0.4 de Palworld. Auparavant, les Pals cibles des missions pouvaient gâcher votre progression parce qu'ils s'endormaient. Ce point est désormais corrigé. 

Un autre point important lié à vos Pals est leur intelligence. Qu'ils soient sauvages ou rattachés à l'une de vos bases, ils sont désormais plus intelligents quand ils combattent ou qu'ils effectuent des missions.

Ils ont maintenant tendance à privilégier les attaques qui effectuent le plus de dommages à leurs adversaires. Cela s'avère très pratique car les joueurs devront moins gérer manuellement leurs actions pendant les combats.

À la pêche aux Pals, aux Pals, aux Pals... c'est bien plus simple maintenant !

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Entre deux missions, vous pouvez vous installer au bord de l'eau pour pêcher de nouvelles créatures. Grâce à cette mise à jour, la pêche dans Palworld est plus accessible et plus facile à maitriser pour les joueurs. Cependant, cet ajustement de la difficulté ne concerne actuellement que deux zones : celles autour de World Tree et Sunreach.

D'autres changements en lien avec la pêche ont aussi été notés. Désormais, les récompenses sont ajustées en fonction des types d'appâts utilisés et le comportement des poissons pendant le mini-jeu varie, amenant une petite échelle de difficulté. Découvrez dès à présent ces nouveautés dans toutes les versions de Palworld, que vous jouiez sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series ou Xbox One.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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