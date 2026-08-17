Palworld aurait rejeté un « nombre impressionnant de collaborations »

Pocketpair aurait reçu un nombre très conséquent d'offres pour des collaborations avec Palworld, mais beaucoup auraient été déclinées.

Depuis de nombreuses années maintenant, plusieurs jeux à succès, comme Fortnite ou encore les opus Call of Duty, s'offrent des crossovers avec des licences de renom. Pour autant, Palworld n'a pas succombé à outrance dans cette tendance, alors que les offres pour des collaborations auraient été plus que conséquentes.

À lire également Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt

De nombreuses offres pour des collaborations avec Palworld rejetées

C'est dans une réponse récemment adressée à un utilisateur Twitter/X que Bucky, qui occupe le poste de « Head of Publishing and Communications » chez Pocketpair, s'est exprimé au sujet des collaborations pour Palworld. Bucky a, alors, expliqué que le studio a rejeté de très (très) nombreuses offres pour des crossovers, sans pour autant dévoiler de statistique précise :

Vous n'avez tout simplement pas idée du nombre impressionnant de collaborations qu'on a rejetées ou abandonnées pour cette raison.

Et « la raison » en question en ce qui concerne ces rejets est plutôt simple : Pocketpair souhaite que les crossovers avec Palworld aient du sens. Bucky a, d'ailleurs, défendu la collaboration entre Terraria et Palworld en disant que celle-ci était « vraiment géniale » et qu'elle s'inscrit dans une « approche fun-first ».

Well, I understand what you mean in general but (although obviously biased), I think the Terraria collab in Palworld was pretty great!



Completely understand some people would prefer a more lore-first approach but we've been very open about our fun-first approach since day 1! ✌️ https://t.co/u0i380BXK8 — Bucky | Palworld (@Bucky_cm) August 13, 2026

D'autres crossovers en approche pour Palworld ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs de chez Pocketpair n'ont pas dévoilé d'informations concernant de potentielles et futures collaborations pour Palworld. Pour autant, cela ne veut pas dire que le studio a fermé la porte à cette éventualité. Dans tous les cas, et comme expliqué par Buckey, Pocketpair trie les offres afin de proposer des crossovers qui font sens avec Palworld.

Rappelons, en guise de conclusion, que Palworld est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.