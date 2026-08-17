Palworld aurait rejeté un « nombre impressionnant de collaborations »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 août 2026 à 15h20
Pocketpair aurait reçu un nombre très conséquent d'offres pour des collaborations avec Palworld, mais beaucoup auraient été déclinées.
Palworld aurait rejeté un « nombre impressionnant de collaborations »

Depuis de nombreuses années maintenant, plusieurs jeux à succès, comme Fortnite ou encore les opus Call of Duty, s'offrent des crossovers avec des licences de renom. Pour autant, Palworld n'a pas succombé à outrance dans cette tendance, alors que les offres pour des collaborations auraient été plus que conséquentes.

À lire également

Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt

Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt

De nombreuses offres pour des collaborations avec Palworld rejetées

palworld-creatures

C'est dans une réponse récemment adressée à un utilisateur Twitter/X que Bucky, qui occupe le poste de « Head of Publishing and Communications » chez Pocketpair, s'est exprimé au sujet des collaborations pour Palworld. Bucky a, alors, expliqué que le studio a rejeté de très (très) nombreuses offres pour des crossovers, sans pour autant dévoiler de statistique précise : 

Vous n'avez tout simplement pas idée du nombre impressionnant de collaborations qu'on a rejetées ou abandonnées pour cette raison.

Et « la raison » en question en ce qui concerne ces rejets est plutôt simple : Pocketpair souhaite que les crossovers avec Palworld aient du sens. Bucky a, d'ailleurs, défendu la collaboration entre Terraria et Palworld en disant que celle-ci était « vraiment géniale » et qu'elle s'inscrit dans une « approche fun-first ».

D'autres crossovers en approche pour Palworld ?

palworld-pals

Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs de chez Pocketpair n'ont pas dévoilé d'informations concernant de potentielles et futures collaborations pour Palworld. Pour autant, cela ne veut pas dire que le studio a fermé la porte à cette éventualité. Dans tous les cas, et comme expliqué par Buckey, Pocketpair trie les offres afin de proposer des crossovers qui font sens avec Palworld.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Palworld est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt
Palworld 07 août 2026

Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt

Depuis le lancement de la version 1.0, Palworld est un véritable succès chez les joueurs, mais la presse semble avoir totalement mis de côté cette sortie. Pour Bucky, cela n'est pas étonnant et ce pour une raison toute simple.
Palworld va être décliné en MMO, mais il y a un hic
Palworld 03 août 2026

Palworld va être décliné en MMO, mais il y a un hic

Le phénomène Palworld prépare une nouvelle aventure, dans une forme assez spéciale. Pocketpair et Garena viennent d'annoncer Palworld Online, un MMORPG exclusif aux supports mobiles prévu pour 2026. Au programme : monde ouvert sans temps de chargement, coopération inédite et une intrigue originale.
Palworld : À peine sorties, des cartes du TCG s'arrachent à des milliers de dollars
Palworld 31 juillet 2026

Palworld : À peine sorties, des cartes du TCG s'arrachent à des milliers de dollars

À peine lancé, le jeu de cartes à collectionner Palworld suscite déjà une frénésie incontrôlable. Alors que la première extension vient de sortir, certaines cartes rarissimes se revendent déjà à des prix astronomiques sur internet, rappelant les pires heures du marché Pokémon.

commentaire (0)