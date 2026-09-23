Le top 10 des meilleurs jeux de 2026 sur Steam dominé par les jeux passés par l'accès anticipé

L'année 2026 est marquée par une grande tendance sur PC : le succès des titres quittant l'accès anticipé pour leur version 1.0. Si Palworld en est un bon exemple, d'autres noms montrent que ce modèle plaît aux joueurs.

L'accès anticipé est un modèle économique en plein essor. Moins cher qu'un jeu vendu neuf, il permet de soutenir le travail des développeurs tout en découvrant en avant-première un nouvel univers. S'il peut inclure des bugs ou des problèmes d'équilibrage, les joueurs PC semblent convaincus par cette formule.

C'est ce que suggère le classement Steam250, car son Top 10 comprend 6 jeux passés par l'accès anticipé avec le lancement de leur version 1.0 au cours de l'année 2026.

Palworld : le jeu le mieux noté de 2026 sur Steam250

Le premier exemple qui vient en tête est Palworld. Sa version 1.0 est disponible depuis juillet dernier, mais le titre a connu plus de 2 ans d'accès anticipé avant ce lancement.

Au gré des mises à jour, il s'est bâti une solide réputation, comblant ainsi les vétérans présents depuis ses débuts et incitant de nouveaux joueurs à le découvrir. L'accès anticipé a aussi permis aux équipes de prendre en compte les retours de la communauté pour améliorer le jeu, ce qui peut expliquer les raisons de son succès.

Un autre nom bien connu dans le monde de l'accès anticipé est également présent : Valheim. Le classement de Steam250 pour l'année en cours surprend d'autant plus que Palworld et Valheim figurent respectivement à la première et à la deuxième place du classement, surpassant ainsi certains géants comme Resident Evil Requeim ou PRAGMATA.

L'accès anticipé, un modèle économique plutôt plébiscité par les joueurs

Parmi les autres grands lancements en version 1.0 de 2026 figurent également TCG Card Shop Simulator, Timberborn ou Scrap Mechanic. Même si tous ces jeux ont obtenu d'excellentes évaluations sur Steam depuis leurs lancements respectifs en versions 1.0, il faut garder à l'esprit que les petites productions ne comptant qu'un faible nombre d'évaluations ne sont pas présentes au sommet du classement.

Néanmoins, l'accès anticipé semble être une formule payante pour les studios comme pour les joueurs. Si l'année 2026 n'est pas encore terminée, la tendance pourrait se confirmer d'ici à la fin de l'année. D'ailleurs, il suffit de voir que d'autres jeux proposés en accès anticipé occupent le Top 20, comme Subnautica 2, Far Far West ou encore Dead as Disco.