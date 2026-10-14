Pocket Pair (Palworld) n'a pas opté pour un système à la Fortnite pour une raison simple

Si Fortnite est une référence pour de nombreux éditeurs et développeurs, les créateurs de Palworld ont décidé d'adopter une approche différente pour leurs jeux.

À l'heure où l'ajout de contenu régulier et les retombées économiques rapides sont des enjeux cruciaux dès les premières phases de développement, Fortnite est souvent cité en exemple. Arrivé comme un raz-de-marée, il a inspiré une multitude de titres et a favorisé le développement de titres évolutifs.

Cependant, Pocket Pair a décidé de ne pas suivre cet exemple. Même si John « Bucky » Buckley et les autres membres du studio respectent ce modèle, ils ont voulu autre chose pour Palworld. En effet, la franchise se diversifie et va recevoir des spin-off comme Palworld: Palfarm et ce choix n'est pas anodin.

Une approche à contre-courant qui met l'accent sur la créativité et les expériences proposées

Lors d'un récent entretien avec MP1st, Bucky a expliqué que Pocket Pair ne veut pas faire de bénéfices le plus rapidement possible. Avec l'expansion de la licence, le but du studio est de créer des jeux amusants qui correspondent à sa vision créative. Pour cela, il opte donc pour des sorties multiples à l'image de Palfarm, mais aussi du projet de MMO ou encore d'un jeu de romance.

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La multiplication des projets correspond davantage à l'identité et aux valeurs de Pocket pair d'après Bucky. Chaque jeu est pensé pour avoir ses propres mécaniques, sa propre personnalité et pour plaire à un certain type de joueurs. Même si cela est proposé dans Fortnite via les modes de jeu ou les événements temporaires, ce modèle ne colle pas avec la vision de Pocket pair.

Multiplier les projets, mais Palworld reste la priorité du studio

Créer d'autres jeux dans l'univers de Palworld permet de proposer de nouvelles manières de découvrir cet univers, que l'on soit un chasseur de Pals confirmé ou un néophyte. Néanmoins, Bucky insiste sur un détail : ils n'ont pas vocation à remplacer Palworld. Le titre est toujours la priorité, mais ses spin-off sont des portes d'entrée ou des alternatives pour celles et ceux qui n'apprécient pas les jeux de survie.

Enfin, il faut garder à l'esprit que Pocket Pair est un studio indépendant dont les revenus proviennent des achats des joueurs ou des produits dérivés comme le TCG Palworld. Mais l'argent n'est pas le moteur principal du studio.

Comme le précise Bucky, « Nous voulons simplement créer des jeux amusants, à notre manière. Je sais que cela peut sembler cliché, mais même si nous voulons évidemment que nos jeux rencontrent le succès, maximiser les revenus le plus rapidement possible n'est pas ce qui guide nos décisions créatives. »