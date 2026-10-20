Palworld annonce Side by Side, sa prochaine mise à jour majeure, pour la fin de l'année

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2026 à 17h13
Pocketpair vient de dévoiler Side by Side, la prochaine mise à jour majeure de Palworld prévue pour l'hiver 2026. Si le mystère reste entier concernant son contenu, le studio a également partagé les résultats d'un sondage de popularité et clarifié sa vision pour l'avenir du jeu.
Ajouter aux sources préférées
Palworld annonce Side by Side, sa prochaine mise à jour majeure, pour la fin de l'année

Le studio de développement Pocketpair vient officiellement d'annoncer l'arrivée de sa prochaine mise à jour majeure, sobrement intitulée Side by Side. Prévue pour un lancement cet hiver, cette extension permettra de prolonger l'aventure de Palworld, quelques seulement après que le titre a lancé sa version 1.0. Un simple communiqué de presse est venu confirmer la nouvelle, accompagné d'une image promotionnelle volontairement énigmatique.

Une vision centrée sur la qualité des créatures

palworld-maj-side-by-side-annonce

Dans son communiqué, l'équipe de Pocketpair demande simplement aux fans de rester à l'écoute pour de futures annonces concernant le contenu exact de cette mise à jour. Toutefois, les récentes prises de parole de John Buckley, le responsable de l'édition et de la communication du studio, permettent de mieux cerner la philosophie de développement actuelle.

Lors d'une récente prise de parole, peu de temps après l'officialisation d'une nouvelle mise à jour, il a tenu à clarifier les ambitions réelles de son équipe quant à l'ajout de nouvelles créatures dans le monde du jeu. Il explique que « nous n'allons pas sortir cent nouveaux Pals avec la prochaine mise à jour ».

À lire également

Palworld : L'ajout de nouveaux Pals doit être plus qu'une simple augmentation du bestiaire
Palworld20 octobre 2026

Palworld : L'ajout de nouveaux Pals doit être plus qu'une simple augmentation du bestiaire

L'arrivée de nouvelles créatures dans Palworld est un événement qui ravit la communauté. Mais pour les développeurs, il ne suffit pas d'ajouter une grande quantité de mon…


Le studio japonais estime en effet que chaque créature implémentée doit posséder quelque chose de véritablement mémorable pour les joueurs. Cette approche résolument qualitative explique sans doute pourquoi l'image de présentation de Side by Side ne met en avant que trois ombres distinctes.

Les aventuriers ne doivent donc pas s'attendre à une avalanche de nouvelles captures, mais plutôt à des ajouts soigneusement pensés pour enrichir l'expérience de jeu globale de manière significative. 

À lire également

Palworld : Son studio possède « un cimetière » de concepts de Pals abandonnés
Palworld22 septembre 2026

Palworld : Son studio possède « un cimetière » de concepts de Pals abandonnés

Pocketpair dispose de très nombreux concepts de Pals qui ont été créés pour Palworld mais abandonnés.

Les grands favoris de la communauté enfin dévoilés

En marge de cette annonce tournée vers l'avenir, Pocketpair a profité de l'occasion pour révéler les résultats très attendus de son grand sondage de popularité organisé auprès des fans. Les joueurs du monde entier ont été invités à départager pas moins de 280 créatures et PNJ présents dans l'aventure. Les résultats définitifs ont été divisés en deux catégories bien distinctes. Du côté des monstres de poche, c'est Sekmet qui remporte haut la main la première place du classement, suivi de très près par Solene et l'incontournable Chillet.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Chez les personnages humains, la redoutable dresseuse Zoe s'impose logiquement en tête, devançant Auri et Saya. Ces résultats confirment le fort attachement des joueurs à certaines figures emblématiques de cet univers, en attendant de découvrir si les trois futures recrues mystérieuses de cet hiver sauront, elles aussi, conquérir le cœur exigeant de la communauté.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Series.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Palworld : L'ajout de nouveaux Pals doit être plus qu'une simple augmentation du bestiaire
Palworld 20 octobre 2026

Palworld : L'ajout de nouveaux Pals doit être plus qu'une simple augmentation du bestiaire

L'arrivée de nouvelles créatures dans Palworld est un événement qui ravit la communauté. Mais pour les développeurs, il ne suffit pas d'ajouter une grande quantité de monstres : il faut rendre chacun d'entre eux unique.
Palworld Mobile pourrait avoir un Season Pass et des éléments de jeu-service
Palworld 16 octobre 2026

Palworld Mobile pourrait avoir un Season Pass et des éléments de jeu-service

Plusieurs offres d'emploi repérées sur le site de PUBG Studio donneraient des indices précieux sur le potentiel contenu payant de Palworld Mobile.
Pocket Pair (Palworld) n'a pas opté pour un système à la Fortnite pour une raison simple
Palworld 14 octobre 2026

Pocket Pair (Palworld) n'a pas opté pour un système à la Fortnite pour une raison simple

Si Fortnite est une référence pour de nombreux éditeurs et développeurs, les créateurs de Palworld ont décidé d'adopter une approche différente pour leurs jeux.
Le top 10 des meilleurs jeux de 2026 sur Steam dominé par les jeux passés par l'accès anticipé
Palworld 23 septembre 2026

Le top 10 des meilleurs jeux de 2026 sur Steam dominé par les jeux passés par l'accès anticipé

L'année 2026 est marquée par une grande tendance sur PC : le succès des titres quittant l'accès anticipé pour leur version 1.0. Si Palworld en est un bon exemple, d'autres noms montrent que ce modèle plaît aux joueurs.
Palworld : Son studio possède « un cimetière » de concepts de Pals abandonnés
Palworld 22 septembre 2026

Palworld : Son studio possède « un cimetière » de concepts de Pals abandonnés

Pocketpair dispose de très nombreux concepts de Pals qui ont été créés pour Palworld mais abandonnés.
Palworld : Bucky répond aux joueurs qui réclament certaines fonctionnalités très exigeantes
Palworld 17 septembre 2026

Palworld : Bucky répond aux joueurs qui réclament certaines fonctionnalités très exigeantes

Sur les réseaux sociaux, les joueurs de Palworld soumettent régulièrement des demandes et des suggestions pour rendre le jeu meilleur. Mais face à certaines réponses, Bucky a décidé de mettre les choses au clair avec la communauté.

commentaire (0)