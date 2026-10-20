Palworld annonce Side by Side, sa prochaine mise à jour majeure, pour la fin de l'année

Pocketpair vient de dévoiler Side by Side, la prochaine mise à jour majeure de Palworld prévue pour l'hiver 2026. Si le mystère reste entier concernant son contenu, le studio a également partagé les résultats d'un sondage de popularité et clarifié sa vision pour l'avenir du jeu.

Le studio de développement Pocketpair vient officiellement d'annoncer l'arrivée de sa prochaine mise à jour majeure, sobrement intitulée Side by Side. Prévue pour un lancement cet hiver, cette extension permettra de prolonger l'aventure de Palworld, quelques seulement après que le titre a lancé sa version 1.0. Un simple communiqué de presse est venu confirmer la nouvelle, accompagné d'une image promotionnelle volontairement énigmatique.

Une vision centrée sur la qualité des créatures

Dans son communiqué, l'équipe de Pocketpair demande simplement aux fans de rester à l'écoute pour de futures annonces concernant le contenu exact de cette mise à jour. Toutefois, les récentes prises de parole de John Buckley, le responsable de l'édition et de la communication du studio, permettent de mieux cerner la philosophie de développement actuelle.

Lors d'une récente prise de parole, peu de temps après l'officialisation d'une nouvelle mise à jour, il a tenu à clarifier les ambitions réelles de son équipe quant à l'ajout de nouvelles créatures dans le monde du jeu. Il explique que « nous n'allons pas sortir cent nouveaux Pals avec la prochaine mise à jour ».

Le studio japonais estime en effet que chaque créature implémentée doit posséder quelque chose de véritablement mémorable pour les joueurs. Cette approche résolument qualitative explique sans doute pourquoi

Les aventuriers ne doivent donc pas s'attendre à une avalanche de nouvelles captures, mais plutôt à des ajouts soigneusement pensés pour enrichir l'expérience de jeu globale de manière significative.

Les grands favoris de la communauté enfin dévoilés

En marge de cette annonce tournée vers l'avenir, Pocketpair a profité de l'occasion pour révéler les résultats très attendus de son grand sondage de popularité organisé auprès des fans. Les joueurs du monde entier ont été invités à départager pas moins de 280 créatures et PNJ présents dans l'aventure. Les résultats définitifs ont été divisés en deux catégories bien distinctes. Du côté des monstres de poche, c'est Sekmet qui remporte haut la main la première place du classement, suivi de très près par Solene et l'incontournable Chillet.





















































Chez les personnages humains, la redoutable dresseuse Zoe s'impose logiquement en tête, devançant Auri et Saya. Ces résultats confirment le fort attachement des joueurs à certaines figures emblématiques de cet univers, en attendant de découvrir si les trois futures recrues mystérieuses de cet hiver sauront, elles aussi, conquérir le cœur exigeant de la communauté.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Series.