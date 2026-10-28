Palworld arrivera-t-il un jour sur Nintendo Switch 2 ? Voici la réponse de Pocket pair

À cause des différents juridiques opposant Pocket Pair à Nintendo, Palworld n'est pas disponible sur Nintendo Switch 2. Mais le directeur du studio n'est pas opposé à cette idée.

Quand Palworld a été lancé en accès anticipé, il s'est rapidement attiré les foudres de Nintendo et de The Pokémon Company. Cela a conduit à des problèmes juridiques et à un constat : le titre n'arrivera certainement jamais sur les consoles de la firme.

Pourtant en mars 2025, John « Bucky » Buckley déclarait que le studio n'était pas opposé à l'idée d'amener le jeu sur Nintendo Switch ou sur Nintendo Switch 2. Toutefois, Pocket Pair a posé une condition à la concrétisation d'un tel projet qui n'a rien à voir avec les différents juridiques. Un an et demi plus tard, le directeur du studio réaffirme son envie d'ajouter le titre au catalogue de la Nintendo Switch 2.

Pocket pair « ravi d'engager les échanges » avec Nintendo si l'occasion se présente

Récemment interrogé par Video Games Chronicle, Takuru Mizobe (PDG de Pocket pair) est revenu sur la condition liée à l'arrivée éventuelle de ce portage, à savoir la puissance de la console. Celle-ci a démontré qu'elle pouvait faire tourner des jeux très exigeants comme Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3.

Takuru Mizobe a donc déclaré que si l'occasion se présentait et que « nous avons l'occasion de discuter ou d'envisager une arrivée de Palworld sur la plateforme Switch, nous serions ravis d'engager ces échanges. »

Nous considérons la Switch 2 comme une plateforme vraiment exceptionnelle, non seulement pour le jeu vidéo en général, mais tout particulièrement ici au Japon et pour l'industrie japonaise du jeu vidéo. C'est une plateforme incroyable.

Pas de Palworld sur Nintendo Switch tant que la procédure judiciaire n'est pas terminée

Si ce discours est encourageant, il reste un frein à l'arrivée de Palworld sur les consoles de Nintendo. Rappelons que la procédure judiciaire lancée par la firme nippone est toujours en cours. D'ailleurs, le tribunal de district de Tokyo doit faire connaître son avis préliminaire sur cette affaire le 9 novembre prochain. S'il donne raison à Nintendo, alors l'idée de chasser les Pals sur Nintendo Switch risque de s'éloigner un peu plus.