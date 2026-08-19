Palworld TCG : L'équipe annonce du restock pour contrer les scalpers et les prix exorbitants

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2026 à 14h51
Face à une demande colossale et à la prolifération des revendeurs, le jeu de cartes Palworld est devenu introuvable. Les développeurs présentent leurs excuses et promettent l'arrivée imminente d'une deuxième édition pour contrer la spéculation et satisfaire les joueurs frustrés par ce lancement complexe.
Palworld TCG : L'équipe annonce du restock pour contrer les scalpers et les prix exorbitants

Le lancement du jeu de cartes à collectionner Palworld devait être une grande fête pour les amateurs de la franchise. Malheureusement, la réalité du marché a rapidement rattrapé les joueurs. L'extension baptisée Dawn of Palpagos est actuellement victime de son propre succès, rendant la recherche de boosters particulièrement complexe. Entre une demande colossale et l'action néfaste des revendeurs peu scrupuleux, la rupture de stock a été très rapide, alors que des cartes se sont revendues une fortune sur le net. Face à cette situation chaotique, les créateurs ont décidé de prendre la parole pour rassurer la communauté.

Des excuses officielles et une promesse de réapprovisionnement

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L'équipe en charge du projet n'a pas caché les difficultés actuelles. Sur les réseaux sociauxles développeurs ont tenu à s'excuser publiquement pour la faible disponibilité des produits. La spéculation a atteint des sommets inquiétants, certaines cartes rares se négociant déjà à des milliers de dollars sur les plateformes de revente en ligne. Une situation inacceptable pour les créateurs qui souhaitent avant tout que leur jeu reste accessible au plus grand nombre.

Pour contrer cette flambée des prix, une solution radicale a été annoncée. Dans un message adressé aux fans, l'équipe a confirmé la mise en production d'une nouvelle vague de cartes.

Du stock supplémentaire est déjà en route, et nous planifions actuellement l'impression d'une deuxième édition pour nous assurer que davantage de joueurs puissent mettre la main sur le jeu.

Cette déclaration soulage les collectionneurs qui refusaient de céder aux tarifs prohibitifs du marché gris et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir en acheter directement depuis les boutiques officielles. Il n'y a plus qu'à espérer que cette réédition ne connaisse pas la même issue, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le TCG Palworld

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Enfin, rappelons que Palworld est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 23,49 € au lieu de 30 €, soit 22 % de réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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