Palworld Mobile pourrait avoir un Season Pass et des éléments de jeu-service

Plusieurs offres d'emploi repérées sur le site de PUBG Studio donneraient des indices précieux sur le potentiel contenu payant de Palworld Mobile.

Toujours prévu pour 2026, Palworld Mobile (le portage mobile de Palworld développé par Krafton et PUBG Studio) n'a toujours pas de date de sortie. S'il reste très discret, le titre fait parler de lui après la découverte de plusieurs offres d'emploi directement liées au projet.

Le titre du jeu est indiqué dans trois annonces, mais les profils recherchés suggèrent que Palworld Mobile pourrait opter pour un modèle économique particulier. C'est ce que rapporte Insider Gaming dans un article publié le 15 octobre 2026.

Palworld Mobile transformé en jeu-service ?

Les offres d'emploi mentionnent la création d'un Season Pass, la gestion d'événements saisonniers et d'éléments de jeu-service. Cependant, les mêmes annonces sous-entendent que les développeurs souhaitent conserver les caractéristiques du jeu original. Cela inclut donc le monde ouvert à explorer, la fabrication d'objets pour survivre et les interactions avec les Pals.

Si ces détails peuvent troubler, les informations indiquées sont à prendre avec des pincettes. En effet, les offres d'emploi ont été rédigées en chinois et un traducteur en ligne a été utilisé pour en lire le contenu. Certaines subtilités peuvent donc avoir échappé aux outils de traduction. Mais si elles sont vraies, un détail risque de troubler les joueurs : le possible changement de modèle économique pour la version mobile de Palworld.

Des incertitudes sur le modèle économique, mais aucune déclaration officielle à ce sujet

Le jeu de base implique un unique achat et les utilisateurs peuvent profiter gratuitement des nouveautés et des mises à jour. La version mobile pourrait opter pour un modèle free-to-play, plus adapté à ce support, en ajoutant des éléments optionnels payants. Mais à l'heure actuelle, aucune déclaration n'évoque la présence de microtransactions payantes ou leur fonctionnement.

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Si Palworld Mobile arrive bien avant le 31 décembre 2026, de nouvelles informations sur le jeu devraient être dévoilées dans les semaines qui viennent. Alors restez attentifs et, dès que nous aurons plus de précisions, nous vous tiendrons informés.