Palworld va être décliné en MMO, mais il y a un hic

Le phénomène Palworld prépare une nouvelle aventure, dans une forme assez spéciale. Pocketpair et Garena viennent d'annoncer Palworld Online, un MMORPG exclusif aux supports mobiles prévu pour 2026. Au programme : monde ouvert sans temps de chargement, coopération inédite et une intrigue originale.

L'univers de capture de créatures qui a bouleversé l'industrie vidéoludique et vient de sortir en version 1.0 s'apprête à conquérir un nouveau territoire. Le studio Pocketpair s'associe à l'éditeur Garena pour développer Palworld Online, une déclinaison massivement multijoueur du célèbre jeu de survie. Prévu pour 2026, ce titre sera disponible exclusivement sur les appareils iOS et Android, laissant de côté les joueurs PC et consoles.

Un MMORPG exclusif aux smartphones

La nouvelle itération promet de conserver l'essence de Palworld tout en l'adaptant aux exigences du support mobile. Selon le communiqué officiel, Palworld Online proposera un monde ouvert vaste et sans transition, où les joueurs pourront explorer, capturer des créatures et découvrir des trésors cachés. La grande nouveauté réside dans l'intégration d'un scénario inédit et de quêtes secondaires conçues spécifiquement pour cette version.

Le président de Garena, Terry Zhao, s'est exprimé sur cette collaboration :

Palworld est une licence largement reconnue, et nous voyons l'opportunité d'apporter l'essence de leur titre PC sur mobile d'une manière qui encourage les joueurs à se connecter et à s'aventurer ensemble. En travaillant en étroite collaboration avec Pocketpair, nous nous concentrons sur la préservation de la profondeur, de l'immersion et de la liberté qui définissent Palworld.

Coopération et bases communes au cœur de l'expérience

L'aspect communautaire sera fortement mis en avant. Les développeurs annoncent la possibilité de croiser d'autres aventuriers en temps réel, de former des groupes et de participer à des affrontements en joueur contre joueur ou en coopération contre l'environnement. Les combats contre des boss redoutables disséminés dans le monde ouvert nécessiteront une coordination sans faille entre les participants.

La mécanique de construction de base, très appréciée dans le jeu de base, évolue pour devenir une véritable expérience sociale. Les joueurs auront l'opportunité d'ériger et de développer des camps communs. Ils pourront y assigner leurs créatures pour automatiser la production et assurer la défense des lieux, créant ainsi un véritable centre névralgique communautaire.





















































Une interface repensée par Garena

Pour garantir une jouabilité optimale sur les écrans tactiles, l'interface utilisateur a été entièrement repensée. Le jeu supportera des commandes intuitives, incluant des actions réalisables en une seule touche. La gestion des bases, le placement des créatures et les déplacements ont été optimisés pour assurer une fluidité maximale sur une large gamme de téléphones.

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Le choix de Garena comme partenaire n'est pas anodin. L'éditeur possède une solide expérience dans le domaine du jeu sur mobile, ayant notamment travaillé sur des succès mondiaux comme Call of Duty Mobile. Takuro Mizobe, le directeur général de Pocketpair, s'est d'ailleurs réjoui de ce partenariat, soulignant l'expertise de Garena dans la publication mondiale et la gestion de jeux en direct. La sortie de cette expérience est prévue pour 2026, sans d'autres informations pour le moment.

En attendant, rappelons que la version 1.0 de Palworld vient d'arriver, et confirme son succès. Dans le même temps, la licence a été déclinée en jeu de cartes, et certaines se vendent à des prix exorbitants. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 22,39 € au lieu de 29 €, soit 23 % de réduction.