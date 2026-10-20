Palworld : L'ajout de nouveaux Pals doit être plus qu'une simple augmentation du bestiaire

L'arrivée de nouvelles créatures dans Palworld est un événement qui ravit la communauté. Mais pour les développeurs, il ne suffit pas d'ajouter une grande quantité de monstres : il faut rendre chacun d'entre eux unique.

Collectionner toutes les créatures possibles est l'objectif de nombreux joueurs, qu'ils soient adeptes des jeux Pokémon, du très récent Aniimo ou encore de Palworld, le titre de Pocket Pair. Généralement, l'arrivée de nouvelles créatures coïncide avec le lancement d'une mise à jour, d'un DLC ou d'un nouveau jeu. Mais pour convaincre la communauté, il faut plus qu'un simple nombre ou un design adorable.

Une seule mission : rendre chaque nouveau Pal mémorable dans l'esprit des joueurs

C'est ce qu'a confié John « Bucky » Buckley dans une récente interview accordée à MP1st. Quand il a évoqué la création et l'extension du bestiaire du titre, il a précisé que les développeurs ne créent pas de nouveaux monstres juste parce qu'il faut en ajouter. Bien entendu, ce type de contenu est ce qui incite les joueurs à revenir sur le titre. Cependant, chaque nouveau Pal qui rejoint le jeu doit être mémorable, que ce soit d'un point de vue esthétique, pratique ou combattif.

Idéalement, chaque Pal doit posséder un élément qui pousse les joueurs à s'en souvenir. Qu'il s'agisse de son design, de ses capacités, de ses aptitudes au travail, de son rôle au combat, de sa personnalité, ou parfois simplement d'un trait singulier, étrange ou amusant.

L'objectif est ainsi de toujours maintenir un certain intérêt de la part du public, mais aussi d'inciter les joueurs à parler de tous les Pals, à les traquer et à les utiliser. Pour cela, le travail commence dès la conception car les développeurs cherchent « à les intégrer de manière réfléchie et pertinente. »

Revoir entièrement l'équilibre complet de Palworld à chaque ajout de nouveaux monstres

L'introduction de nouvelles créatures implique également un rééquilibrage complet de tout ce qui est déjà proposé. Celle-ci concerne aussi bien les créatures ajoutées que les monstres existants, afin de rendre l'ensemble plaisant pour tous sans trop avantager les Pals inédits.

Pour cela, Pocket Pair compte beaucoup sur les retours de la communauté. De la même manière que lors de l'accès anticipé, « nous continuons d'analyser les données et les retours des joueurs à chaque fois que nous intégrons de nouveaux Pals. ». Alors n'hésitez pas à partager aux développeurs de Palworld vos commentaires sur les créatures, leurs talents ou leurs faiblesses car ils contribuent à rendre le titre meilleur à chaque mise à jour.