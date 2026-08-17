Palworld : Bucky tease déjà la version 1.1 tout en ajoutant une précision majeure

Cela fait plus d'un mois que la version 1.0 de Palworld est disponible, mais les équipes de Pocket Pair ne se reposent pas sur leurs lauriers. Bucky a d'ailleurs montré une preuve sur X.

Avec le lancement de la version 1.0 mais également de son propre jeu de cartes à collectionner, Palworld continue de conquérir le cœur des joueurs.

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Si la franchise a généré plus de 700 millions de dollars de recettes, elle compte bien continuer d'offrir du contenu aux joueurs via des mises à jour régulières. Les équipes de Pocket Pair planchent déjà sur le contenu de la version 1.1, comme le suggère une image partagée par Bucky sur le compte X du jeu.

« ... back to the kitchen » mais avec un avertissement

Ce dernier a partagé la photo d'un écran affichant le message suivant : « Palworld v1.1 Brainstorming session ». La préparation de cette future mise à jour occupe donc désormais les développeurs et les créatifs de Pocket Pair. Bucky a complété le cliché en ajoutant qu'il était « temps de se remettre au boulot ».

En voyant le message, certains joueurs ont immédiatement imaginé ce que cette nouvelle version pourrait bien leur réserver. Va-t-il y avoir de nouveaux Pals à dompter ? De nouvelles zones à explorer ? De nouvelles menaces à combattre ? Les utilisateurs de X ont été invités par le community manager à faire des suggestions, entrainant la publication de plus de 2 000 réponses sous le post en question.

Si les idées ne manquent pas, Bucky a tenu à clarifier un détail clé. Il a répondu que « des idées telles que "ajouter un nouveau continent", "ajouter 20 niveaux supplémentaires" ou d'autres projets d'une telle envergure ne correspondent pas vraiment à ce que nous voulons faire pour la version 1.1 ».

Palworld ne veut pas suivre le même chemin que No Man's Sky

Il ajoute que l'équipe « ne prévoit pas de passer une année entière à concevoir une mise à jour massive pour la version 1.1 ». Néanmoins, elle reste ouverte aux suggestions de la communauté afin d'ajouter des éléments qui plaisent au plus grand nombre. En mars dernier, Bucky avait déjà prévenu les joueurs que Palworld ne recevrait pas uniquement des mises à jour massives et régulières à la manière de No Man's Sky.

Néanmoins, il est rassurant de savoir que la version 1.1 est déjà en préparation et qu'elle pourrait arriver dans moins d'un an. Affaire à suivre donc et en attendant, vous pouvez découvrir toutes les nouveautés de la version 1.0 de Palworld sur PC, PS5 et consoles Xbox Series.