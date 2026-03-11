Palworld ne connaîtra pas le même destin que No Man's Sky d'après John Buckley

À quelques jours du lancement de la version 1.0 de Palworld, son directeur éditorial a été interrogé sur les prochaines mises à jour majeures et la potentielle longévité du titre. Mais un détail risque de fâcher les plus fervents admirateurs du jeu.
Depuis le lancement de son accès anticipé, Palworld
a déjà eu droit à plusieurs mises à jour majeures ajoutant de nouvelles zones à explorer, de nouveaux raids et bien évidemment de nouvelles créatures à capturer.
De fait, certains joueurs pensent que ces ajouts réguliers seront toujours présents au lancement de la version 1.0
et bien des années après ses débuts. Cependant, John Buckley pourrait bien avoir brisé les espoirs des chasseurs de Pals.
Un futur qui ne suivra pas les traces de No Man's Sky avec des mises à jour régulières pendant 10 ans
Dans une récente interview donnée au média GamesRadar+
, le directeur éditorial est revenu en détail sur ce point en évoquant le futur de Palworld. Il évoque notamment le fait que « beaucoup de nos fans et joueurs les plus fidèles rêveraient que Palworld connaisse le même succès que No Man's Sky, avec une décennie de mises à jour massives et continues
». Pocket Pair ne peut toutefois pas concrétiser ce souhait à cause de deux éléments fondamentaux
.
Soyons réalistes, ce n'est probablement pas envisageable pour Palworld, non seulement à cause des limitations du moteur graphique, mais aussi parce qu'il s'agit d'un jeu de survie et de construction. Je pense qu'on ne peut pas ajouter cinq ou dix niveaux indéfiniment sans que cela ne devienne trop répétitif.
John Buckley insiste en rappelant que même de grands noms qui reçoivent régulièrement du contenu inédit comme World of Warcraft
sont concernés par ce phénomène. Cependant, il précise que « sans cette progression
(NDLR : linéaire dans Palworld), on pourrait continuer indéfiniment comme dans No Man's Sky. Mais il faudra bien que ça s'arrête un jour, et ensuite on pourra réfléchir à la suite, et c'est ce qui est excitant pour l'ensemble de l'équipe.
»
La suite de Palworld déjà évoquée dans les locaux de Pocket Pair ?
Palworld en tant que licence va continuer d'exister sous plusieurs formes. D'ailleurs, les amateurs de simulation guettent avec impatience de nouvelles informations sur Palworld: Palfarm
. Mais qu'en est-il de la franchise principale ? John Buckley déclare qu'il « faudra bien qu'on commence à réfléchir à la suite, tôt ou tard ».
Cela signifie-t-il que les esquisses de Palworld 2 ou d'une version 2.0 sont déjà en train de voir le jour ? À l'heure actuelle, les équipes de développement consacrent uniquement leur temps à la version 1.0 du titre.
Mais John Buckley ajoute que « Je n'exclus pas un Palworld 2.0. Tout dépend de ce que nous pouvons faire avec le jeu actuellement, comment l'enrichir sans qu'il devienne ennuyeux
». Un Palworld 2 pourrait donc être envisagé dans le futur, mais cela reste de l'ordre de la spéculation pour l'instant.
commentaire (0)