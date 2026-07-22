Palworld s'offre un impressionnant record de ventes grâce à ses joueurs PC

S'il était déjà très populaire en accès anticipé, Palworld confirme son succès depuis le lancement de sa version 1.0. Les chiffres de ventes sont tombés et ils ont de quoi donner le vertige.

Disponible depuis quelques jours, la version 1.0 de Palworld a piqué la curiosité des nouveaux venus et des dompteurs de la première heure. Le 19 juillet dernier, une semaine seulement après l'arrivée de cette mise à jour, le titre a enregistré un pic de 961 867 connexions simultanées sur SteamDB.

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L'engouement pour la franchise de Pocket Pair est bien réel et les versions consoles vont faire découvrir les petits monstres armés à un plus large public. Ce succès a poussé le cabinet Alinea Analytics à se pencher sur le cas de Palworld. D'après les informations collectées et partagées sur X, les chiffres enregistrés depuis le 10 juillet sont impressionnants.

Plus de 1,8 million d'exemplaires vendus en 12 jours, majoritairement sur PC

Rhys Elliott, responsable de l'analyse de marché chez Alinea Analytics, a déclaré que Palworld est devenu « l'une des plus grandes nouvelles franchises de jeux vidéo de tous les temps ». Depuis son lancement en accès anticipé, le titre aurait généré plus de 700 millions de dollars de revenus avec 30,5 millions de copies vendues depuis son lancement.

De plus, il ajoute qu'1,8 million d'exemplaires supplémentaires auraient été vendus depuis le 10 juillet 2026, date de lancement de la version 1.0.

Cependant, en regardant la répartition des joueurs sur les 12 derniers jours, un constat ressort : l'écrasante majorité d'entre eux jouent sur PC. En effet, Rhys Elliott indique que 86 % des copies écoulées sont des versions PC. À titre de comparaison, 300 000 exemplaires de Palworld 1.0 ont été vendus sur PS5 et seulement 70 000 copies sur les consoles Xbox.

Toutefois, ce cas reste un peu particulier car Palworld figure dans le catalogue du Xbox Game Pass.

Le cap des 40 millions de joueurs franchi pour Palworld

Le 8 juillet dernier, Pocket Pair a fait une publication X pour célébrer le cap des 40 millions de joueurs sur Palworld. Sans surprise, la grande majorité d'entre eux sont sur PC avec 65 % des joueurs présents sur Steam d'après Rhys Elliott.

Au regard de la situation actuelle dans le monde du jeu vidéo, ce constat n'est pas étonnant. L'accès anticipé sur PC a contribué à la domination de cette tranche de joueurs, mais l'arrêt annoncé du support physique et la hausse du prix des consoles sont d'autres facteurs clés. Rhys Elliott conclut en disant que les joueurs préfèrent « consacrer leur temps et leur argent aux appareils mobiles, aux PC ou à leur matériel actuel », d'autant que le titre passe plus fréquemment en promotion sur PC.