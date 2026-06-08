Palworld : Bucky fait une recommandation pour profiter au mieux de la version 1.0

Lors du Summer Game Fest, Pocketpair a confirmé que la version 1.0 de Palworld sortira cet été. Mais les développeurs invitent les joueurs présents depuis l'accès anticipé à opter pour cette option, même si elle ne va pas plaire à tout le monde.

Attendue et annoncée depuis de (très) longs mois, la version 1.0 de Palworld a enfin une date de sortie. Cet été, le titre quittera enfin son accès anticipé, permettant à un plus large public de partir à la rencontre des Pals.

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Depuis plusieurs mois, "Bucky" partage plusieurs informations sur cette version afin de préparer au mieux la communauté, qu'il s'agisse des nouveaux venus ou des joueurs présents depuis les débuts. Entre autres, il avait précisé que la progression des joueurs présents avant le lancement de la version 1.0 ne serait pas effacée. Mais il vient de partager un conseil sur X.

Une suggestion étonnante qui concerne les joueurs vétérans de Palworld

Au déploiement de cette mise à jour, les joueurs vétérans pourront donc poursuivre leur aventure et rencontrer de nouvelles créatures en conservant leur personnage. D'ailleurs, les développeurs ont conservé cette option car ils respectent le temps investi par les joueurs dans l'accès anticipé.

Seulement, le message partagé le 7 juin 2026 sur le compte officiel du jeu indique que « Vous n'avez PAS besoin de supprimer vos données pour Palworld 1.0 ! Mais vous devriez. »

You do NOT need to wipe your data for Palworld 1.0!



...but you should😇



Players can continue their existing saves if they wish, as we want to respect the time and effort you have put in.

However, due to the large number of changes to the game, including overhauls to mechanics… pic.twitter.com/dVCoQ5gKAN — Palworld (@Palworld_EN) June 7, 2026

La publication en question précise que cette version 1.0 inclut de très nombreuses modifications allant de contenus inédits partiellement dévoilés en janvier dernier à la refonte de certaines mécaniques de jeu. De fait, les équipes de Pocketpair pensent que créer un nouveau personnage permettra d'offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Refaire un personnage : la meilleure option pour celles et ceux qui n'ont pas joué depuis 2 ans

"Bucky" est de cet avis et recommande également de « recommencer à zéro » pour la version 1.0. Il complète sa réponse en invitant celles et ceux qui n'ont pas rejoué depuis le lancement du jeu en janvier 2024 à recommencer le titre. Dresseurs de Pals, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Quelle que soit votre décision, le titre de Pocketpair sera disponible pour tous en version 1.0 dès le 10 juillet 2026.