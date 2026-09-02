5 offres sur des jeux de survie à ne pas rater durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam

Plusieurs réductions sont actuellement proposées sur des jeux de survie dans le cadre du Festival Survie et Fabrication JcE de Steam. Voici 5 offres que vous ne voudriez pas manquer.

Comme bien souvent, entre différentes périodes de soldes, Steam propose des festivals thématiques. En ce moment-même, et ce jusqu'au 7 septembre, ce sont les jeux de survie qui sont mis en lumière grâce au Festival de la Survie et de la Fabrication JcE de la plateforme de Valve. C'est, ainsi, l'occasion de se procurer certains titres du genre à moindre coût.

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D'ailleurs, voici 5 offres sur des jeux de survie que vous ne voudriez pas rater durant le Festival de la Survie et de la Fabrication JcE de Steam. Évidemment, d'autres peuvent également figurer dans cette liste, c'est pourquoi nous vous proposerons également quelques mentions honorables.

5 offres à ne pas rater durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam

Palworld

Prix de Palworld durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam → 20,29 € au lieu de 28,99 € (soit une réduction de 30 %)

→ 20,29 € au lieu de 28,99 € (soit une réduction de 30 %) Développeur → Pocketpair

→ Pocketpair Éditeur → Pocketpair

→ Pocketpair Multijoueur et/ou solo → Multijoueur et solo

Ayant grandement fait parler de lui depuis sa sortie en accès anticipé, Palworld, qui a accueilli sa version 1.0 cette année, est un très bon jeu de survie multijoueur en monde ouvert. Sur le titre, les joueurs et les joueuses sont invités à rencontrer et capturer différents Pals, qui peuvent aider à la construction et à la gestion de sa base. Le jeu de PocketPair, qui a rassemblé de très nombreux joueurs, dispose également de divers donjons à explorer et boss à battre.

Subnautica

Prix de Subnautica durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam → 7,49 € au lieu de 29,99 € (soit une réduction de 75 %)

→ 7,49 € au lieu de 29,99 € (soit une réduction de 75 %) Développeur → Unknown Worlds Entertainment

→ Unknown Worlds Entertainment Éditeur → Unknow Worlds Entertainment

→ Unknow Worlds Entertainment Multijoueur et/ou solo → Solo

Représentant emblématique dudit genre, Subnautica, qui est seulement jouable en solo, nous plonge dans une aventure se déroulant dans un monde sous-marin extraterrestre. À la suite d'un atterrissage catastrophique, le joueur doit alors survivre dans un environnement océanique des plus hostiles. Il est, alors, question de collecter des ressources, fabriquer différents objets utilitaires et surtout explorer... tout en faisant attention aux créatures qui rôdent.

Don't Starve Together

Prix de Don't Starve Together durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam → 5,09 € au lieu de 14,99 € (soit une réduction de 66 %)

→ 5,09 € au lieu de 14,99 € (soit une réduction de 66 %) Développeur → Klei Entertainment

→ Klei Entertainment Éditeur → Klei Entertainment

→ Klei Entertainment Multijoueur et/ou solo → Multijoueur et solo

Considéré comme l'extension multijoueur et autonome de Don't Starve, Don't Starve Together est un jeu de survie plutôt exigeant. Dans un monde vaste et généré de façon procédurale, les joueurs doivent subvenir aux besoins de leur personnage, tout en explorant les lieux, qui ne manquent pas de dangers et de menaces. Construction et exploration sont alors de rigueur pour espérer pouvoir subsister.

Enshrouded

Prix d'Enshrounded durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam → 22,49 € au lieu de 29,99 € (soit une réduction de 25 %)

→ 22,49 € au lieu de 29,99 € (soit une réduction de 25 %) Développeu r → Keen Games

r → Keen Games Éditeur → Keen Games

→ Keen Games Multijoueur et/ou solo → Multijoueur et solo

L'aventure d'Enshrounded, qui peut être parcourue à plusieurs (prise en charge jusqu'à 16 joueurs), prend place à Valdebraise, un royaume déchu. Les joueurs sont alors des Flameborn, c'est-à-dire le « dernier espoir d'une race mourante ». Sur le jeu de survie de Keen Games, l'objectif est de réveiller l'ancienne Flamme. Un but qui impose construction, exploration, mais aussi de nombreux combats, notamment contre des factions corrompues et des boss altérés par la Brume.















Raft

Prix de Raft durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam → 13,72 € au lieu de 20,49 € (soit une réduction de 33 %)

→ 13,72 € au lieu de 20,49 € (soit une réduction de 33 %) Développeur → Redbeet Interactive

→ Redbeet Interactive Éditeur → Axolot Games

→ Axolot Games Multijoueur et/ou solo → Multijoueur et solo

Développé par Redbeet Interactive, Raft est un excellent jeu de survie multijoueur, qui prend place sur un radeau de fortune. À mesure que les joueurs collectent des ressources, flottant sur l'océan ou bien disposées sur de petites îles, ces derniers peuvent l'améliorer et le transformer en véritable bateau. Raft propose également une histoire, qui se dévoile à mesure des destinations explorées.

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Quelques mentions honorables

Comme vous pourrez le constater, le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam, qui prend fin le 7 septembre 2026, ne manque pas de belles offres. Si nous vous avons listé celles qui nous semblaient être les plus intéressantes, il convient tout de même de vous proposer quelques mentions honorables, afin de vous aider à découvrir votre prochaine nouvelle expérience vidéoludique axée sur la survie et la fabrication, que ce soit en solo ou en multijoueur :

The Forest → À 3,69 € au lieu de 16,79 € (soit une réduction de 78 %).

→ À 3,69 € au lieu de 16,79 € (soit une réduction de 78 %). Grounded → À 19,99 € au lieu de 39,99 € (soit une réduction de 50 %).

→ À 19,99 € au lieu de 39,99 € (soit une réduction de 50 %). DayZ → À 28,99 € au lieu de 57,99 € (soit une réduction de 50 %).

→ À 28,99 € au lieu de 57,99 € (soit une réduction de 50 %). 7 Days to Die → À 24,19 € au lieu de 43,99 € (soit une réduction de 45 %).

→ À 24,19 € au lieu de 43,99 € (soit une réduction de 45 %). Core Keeper → À 11,99 € au lieu de 19,99 € (soit une réduction de 40 %).

→ À 11,99 € au lieu de 19,99 € (soit une réduction de 40 %). The Lord of the Rings: Return to Moria → À 11,59 € au lieu de 28,99 € (soit une réduction de 60 %).

→ À 11,59 € au lieu de 28,99 € (soit une réduction de 60 %). The Long Dark → À 5,77 € au lieu de 16,99 € (soit une réduction de 66 %).

→ À 5,77 € au lieu de 16,99 € (soit une réduction de 66 %). Winter Burrow → À 11,39 € au lieu de 18,99 € (soit une réduction de 40 %).

→ À 11,39 € au lieu de 18,99 € (soit une réduction de 40 %). State of Decay 2: Juggernaut Edition → À 7,49 € au lieu de 29,99 € (soit une réduction de 75 %).

→ À 7,49 € au lieu de 29,99 € (soit une réduction de 75 %). Green Hell → À 2,39 € au lieu de 23,99 € (soit une réduction de 90 €).

N'hésitez pas à nous dire quel est le meilleur jeu de survie selon vous en laissant un commentaire ci-dessous. Cela pourrait donner des idées à nos lecteurs et leur faire découvrir de nouvelles pépites liées au genre.