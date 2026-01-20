Palworld prépare son deuxième anniversaire en dévoilant de nouvelles créatures

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 janvier 2026 à 18h31
S'il a soufflé sa deuxième bougie le 19 janvier, Palworld célébrera cet événement avec le lancement très attendu de la version 1.0. Pour faire patienter les joueurs Pocket Pair a présenté quelques surprises en vidéo, dont de nouveaux Pals.
Palworld prépare son deuxième anniversaire en dévoilant de nouvelles créatures
L'année 2026 sera marquée par l'arrivée de la version 1.0 de Palworld, après deux ans d'un accès anticipé qui a connu son lot de rebondissements et de surprises. Même si aucune date de sortie n'est évoquée, Pocket Pair a voulu marquer l'événement en faisant un petit cadeau à la communauté. Le 19 janvier 2026, une vidéo a donc été mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle du titre, donnant un petit avant-goût de cette mise à jour très attendue. 

Des concept arts de futurs Pals présentés en vidéo 

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La vidéo en question est présentée par « Bucky », le responsable de la communication pour Pocket Pair. Dans un premier temps, il profite de l'occasion pour remercier les joueurs de leur fidélité et de leur engouement pour Palworld. Puis il rassure la communauté en rappelant que les développeurs continuent de travailler sur la version 1.0 et que celle-ci sera la mise à jour la plus importante que le titre ait jamais connue. 

S'il est encore trop tôt pour dévoiler plus en détail son contenu, Bucky offre un bref aperçu de l'une des nouveautés de cette version : les nouveaux monstres. Bien entendu, il y a fort à parier que la version 1.0 de Palworld proposera plus de Pals que les 5 croquis visibles dans cette courte vidéo. Mais les dresseurs peuvent déjà découvrir les créatures qu'ils pourront combattre, adopter et utiliser dans les mois à venir. 

Un micro-teaser de la version 1.0 de Palword partagé dans les dernières secondes de la vidéo

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Sur les concept arts, nous pouvons notamment apercevoir un étrange dragon en forme de fleur de lotus, des créatures jumelles possédant une queue en forme de cœur, un oiseau ou encore un chiot jaune et noir qui n'est pas sans évoquer un certain Lixy provenant d'une franchise concurrente. 

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En plus de ces nouvelles créatures, Bucky annonce que cette mise à jour intégrera également de nouveaux lieux à explorer et de nouvelles surprises. Enfin, la vidéo se conclut sur une courte cinématique montrant un dresseur voyageant sur le dos d'une baleine volante en direction d'un grand arbre… 

Miniature vidéo

Même si aucune date de sortie n'est annoncée, Pocket Pair invite les plus curieux à rejoindre le serveur Discord officiel du jeu pour découvrir en avant-première toutes les nouveautés liées à Palworld. Alors encore un peu de patience, amis dresseurs...
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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