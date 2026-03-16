Palworld 1.0 promet une aventure enrichie sans effacer la progression des joueurs

Le lancement de la version 1.0 est l'événement le plus attendu par l'ensemble des joueurs de Palworld. Si tous guettent des informations sur sa date de sortie, John Buckley a donné quelques précisions sur son contenu.
Palworld
est disponible en accès anticipé depuis plus de deux ans maintenant. Mais 2026 est une année majeure pour les chasseurs de Pals car Pocket Pair prévoit de lancer la version 1.0 du titre dans les prochains mois. À l'heure actuelle, aucune date ou fenêtre de sortie n'a été partagée par l'éditeur/développeur. De fait, la curiosité de la communauté grandit de jour en jour, espérant avoir quelques détails sur le contenu de cette mise à jour charnière.Récemment interrogé par GamesRadar+
, John Buckley a partagé plusieurs informations liées au futur de Palworld.
S'il a confié que le titre ne suivra pas le même chemin que No Man's Sky, il a également révélé que l'arrivée de la version 1.0 serait synonyme de grands changements.
Pas de date pour la version 1.0 de Palworld, mais la promesse de nouveautés du début jusqu'à la fin de l'aventure
Le responsable de la communication a ainsi confirmé que de nombreux aspects de Palworld seront modifiés et améliorés
, qu'ils soient présents au début ou à la fin de l'aventure.
Nous avons fait de notre mieux pour enrichir tous les aspects du jeu. Pas seulement la fin, mais aussi le début, en ajoutant du contenu, en étoffant le milieu de partie. En bref, il y en a pour tous les goûts.
Cette volonté de combler tous les joueurs se retrouve également dans les aspects de la construction et de la survie, deux éléments centraux du gameplay de Palworld
. Avec cette nouvelle version, les équipes de Pocket Pair souhaitent créer un monde dans lequel les joueurs aiment se perdre et explorer.
L'envie de créer « un jeu de survie et de construction dans lequel on peut se perdre »
Lors du même échange, John Buckley rappelle qu'il « existe tellement de jeux de survie et de construction incroyables, mais je pense que chaque joueur de ce genre a sa propre version idéale de ce que devrait être un jeu de survie et de construction, et nous espérons que Palworld 1.0 sera ce genre de jeu pour tout le monde
».
Mais si de gros changements semblent à prévoir, celles et ceux qui ont accumulé des centaines d'heures de jeu sur le titre ne seront pas mis de côté. John Buckley précise que la progression de tous les joueurs présents lors de l'accès anticipé sera sauvegardée.
Si la date de lancement n'est toujours pas connue, rappelons que pour l'heure, Palworld est toujours disponible en accès anticipé sur PC, sur PlayStation 5, sur Xbox One et sur les consoles Xbox Series.
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