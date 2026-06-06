Palworld annonce sa sortie en version 1.0 avec un nouveau Pal épée

Après plus de deux ans en accès anticipé, le phénomène Palworld annonce enfin sa version 1.0. Révélée lors du Summer Game Fest 2026, cette mise à jour majeure prévue pour juillet promet de dévoiler les mystères de son univers, dont le fameux arbre géant tant convoité.

L'attente touche à sa fin pour les millions de dresseurs virtuels. Lors de l'édition 2026 du Summer Game Fest, Pocketpair a annoncé la date de sortie officielle de la version 1.0 de Palworld. Le titre, qui a redéfini les codes du jeu de survie et de capture de créatures, quittera définitivement son accès anticipé le 10 juillet prochain. Une excellente surprise pour la communauté qui s'attendait à une sortie plus tardive dans l'année, marquant ainsi l'aboutissement d'un processus de nettoyage et d'optimisation entamé en septembre 2025.

Un contenu narratif très attendu

Cette annonce s'accompagne d'une bande-annonce cinématique inédite qui met l'eau à la bouche. Les développeurs ont notamment dévoilé un tout nouveau Pal capable de se transformer en épée, offrant de nouvelles perspectives pour les affrontements. La vidéo montre également un combat épique contre une créature mythique volante gigantesque. Une fois vaincue, cette dernière libère l'accès vers un arbre mystérieux, un élément de décor qui intriguait les joueurs depuis le tout début de l'aventure.





















































Le studio promet d'étendre l'expérience globale, de la phase de découverte jusqu'au contenu de fin de jeu. Dans un communiqué officiel, Pocketpair évoque l'exploration de territoires inexplorés et la découverte d'éléments narratifs majeurs.

Le responsable de la communication et de l'édition, John Buckley, a d'ailleurs renchéri sur les réseaux sociaux en invitant les joueurs à se préparer à enfin comprendre ce qui se trame avec ce grand arbre mystique.

Rendez-vous dès le mois de juillet donc, pour découvrir la version 1.0 de Palworld, qui promet de faire revenir massivement les joueurs sur l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années.