Overwatch 2 : Sa note globale remonte sur Steam

Overwatch : Nos premières impressions sur Doctrine et les remaniements de Sombra et Chopper

À l'occasion de la BlizzCon 2026, nous avons pu prendre en main Doctrine, le nouveau Support d'Overwatch, mais aussi découvrir les remaniements apportés à Sombra et Chopper. Voici ce que nous avons pensé de ces trois héros après cette première session.