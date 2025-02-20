Overwatch 2 : Sa note globale remonte sur Steam

Le lancement de la saison 15 d'Overwatch 2 a eu une conséquence inattendue sur Steam, et ce moins de 48 heures après le déploiement de ce nouveau contenu.
Sur Steam, Overwatch 2
était connu comme l'un des jeux les plus mal notés de la plateforme. Pendant longtemps, les joueurs lui attribuaient volontairement des évaluations extrêmement négatives à cause de choix liés au titre
comme l'annulation des Missions d'histoire, le modèle économique ou la disparition du 6v6. Cependant, cette image de « titre le plus détesté de Steam » est en train d'évoluer. En effet, depuis le 18 février 2025, la notation d'Overwatch 2 est officiellement devenue « Moyenne ».
Overwatch 2 n'est officiellement plus le jeu le plus détesté de Steam, et ce pour plusieurs raisons
Avec seulement 23% d'évaluations positives, Overwatch 2 est devenu le 70e jeu le moins bien noté de Steam
. Cependant, ce surprenant changement de statut a pour origine un seul élément déclencheur : l'arrivée de la saison 15
. Marquée notamment par le retour des loot boxes
et la mise en place des bonus en cours de partie, cette saison amène un vent de fraîcheur et de satisfaction au sein de la communauté.
Rapidement, les joueurs ont manifesté leur enthousiasme en mettant une notation moins sévère sur la plateforme de Valve. De plus, de nombreux joueurs ont décidé de retourner sur le jeu pour ces raisons ainsi que pour préparer le lancement de Freja
et d'Aqua, les prochains héros jouables. Enfin, l'une des raisons qui peuvent expliquer ce revirement de situation est que le titre est de nouveau accessible en Chine.
La communauté chinoise a donc pu expérimenter les nouveautés apportées et attribuer une nouvelle note à Overwatch 2. Cependant, il faudra surveiller la note globale d'Overwatch 2, notamment lors des premières heures de la saison 16.
commentaire (0)