Overwatch 2 annonce Freja, sa toute nouvelle recrue DPS

La saison 16 d'Overwatch 2 marquera les débuts en jeu d'une nouvelle héroïne : Freja. Or, elle semble déjà s'imposer comme une combattante aussi redoutable qu'exigente.
Lors du Spotlight du 12 février 2025, Blizzard a annoncé les nouveautés à venir dans les deux prochaines saisons d'Overwatch 2, notamment le mode Stadium
. Mais la présentation a également donné un aperçu des nouveaux héros qui vont intégrer l'organisation. Si le premier ne possède qu'un nom de code et une image présentant son apparence, la seconde a été présentée plus en détail. Découvrez dans les lignes qui suivent Freja, la chasseuse de primes.
Une championne d'Overwatch 2 qui fera tout pour ne jamais manquer sa cible
Freja est décrite comme une ancienne membre d'Overwatch avant sa dissolution. À la suite de cet événement, elle est devenue chasseuse de primes et traque les profils recherchés grâce à son arbalète Rafale
. Cette arme aura d'ailleurs un rôle central dans son gameplay car les joueurs devront être très précis pour exploiter au mieux son potentiel.
Nerveuse et rapide, Freja est une championne DPS qui est capable de sauter très haut et de se déplacer très rapidement
. Toutefois, elle ne semble pas destinée aux débutants, car elle possède plusieurs compétences assez techniques. Entre son tir de bolas qui piège un joueur en vue de l'envoyer sur le reste de son équipe et « Dans le mille » qui ralentit le temps pour mieux préparer votre carreau, Freja laisse peu de place aux erreurs. Cependant, ses talents pourraient bien se montrer dévastateurs.Freja ne sera officiellement disponible qu'au lancement de la saison 16 d'Overwatch 2
, prévu pour le mois d'avril. Toutefois, Blizzard va permettre aux joueurs de tester la chasseuse de primes en avant-première lors d'un week-end de découverte
. À cette occasion, Freja sera gratuite pour tous. Cette session sera organisée au cours de la saison 15, sans date précise pour le moment. Nous vous tiendrons informés dès que l'héroïne à l'arbalète sera de sortie pour que vous puissiez la découvrir et tester ses compétences.
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