Overwatch 2 : Découvrez la raison derrière le retour des loot boxes

Les loot boxes sont l'un des éléments les plus emblématiques du premier Overwatch. Celles-ci réapparaitront dans la saison 15 d'Overwatch 2, et ce pour une raison très simple.
Si vous avez joué au premier Overwatch, vous avez ressenti ce petit frisson à l'ouverture d'une loot box.
Vous avez espéré voir un halo orangé apparaître, signe que le coffre contient un objet légendaire. L'excitation liée à l'ouverture de ces boîtes va à nouveau gagner la communauté
au lancement de la saison 15 d'Overwatch 2
. Cependant, de nombreux joueurs se demandent pourquoi la mécanique a mis autant de temps à revenir et pour quelle raison elle réintègre la licence.
« Nous n'avions pas l'impression qu'Overwatch 2 récompensait suffisamment les joueurs »
Dans une interview
, Aaron Keller (directeur d'Overwatch 2) a donné quelques précisions sur le retour des loot boxes et leur impact sur la communauté, en particulier celles des joueurs gratuits.
Overwatch 2 est un titre free-to-play avec options d'achat. Cependant, plusieurs éléments du jeu, essentiellement cosmétiques, ne sont accessibles qu'en dépensant quelques euros. Or, il peut être frustrant pour les joueurs gratuits de ne pas voir le temps dédié au jeu récompensé par du contenu gratuit
, même s'il est aléatoire. Aaron Keller a déclaré qu'Overwatch 2 n'était pas « assez reconnaissant » envers ce pourcentage de joueurs.
Les loot boxes sont un système qui nous permet d'être très généreux, et notre intention est de l'être également dans la façon dont nous distribuons ces dernières à nos joueurs. Lorsque les joueurs jouent et s'engagent dans le jeu, nous voulons qu'ils aient l'impression que le jeu le reconnaît et qu'ils en retirent quelque chose.
Que ce soit pour des raisons pénales ou financières, la suppression des loot boxes est un phénomène qui touche d'autres grands noms du jeu vidéo
. Récemment, Riot Games a fait ce choix en ne distribuant plus de coffres Hextech dans League of Legends
. Dans les faits, ces éléments doivent être remplacés par les passes saisonniers et les micro-transactions, souvent plus rentables pour les éditeurs. Le retour des loot boxes est pensé pour stopper la frustration
et donner au public une opportunité d'obtenir des objets cosmétiques payants en récompensant les joueurs les plus actifs.
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