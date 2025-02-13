Overwatch 2 : Retour des loot boxes et changements majeurs pour la saison 15

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 février 2025 à 10h44
Alors que la saison 15 d'Overwatch 2 débute dans quelques jours, le titre se prépare à accueillir un tout nouveau système et un élément emblématique du premier jeu.
Overwatch 2 : Retour des loot boxes et changements majeurs pour la saison 15
Chaque lancement de saison est un événement suivi de près par la communauté d'Overwatch 2. Généralement, de nouvelles fonctionnalités et des événements temporaires viennent rythmer cette période, ainsi que les débuts de personnages inédits et d'éléments cosmétiques. Mais la saison 15 va réveiller la fibre nostalgique des héros qui étaient présents au lancement du premier jeu Overwatch. Blizzard va ressusciter une mécanique très appréciée, même si celle-ci fait débat. 

Les loot boxes de retour dans Overwatch 2 

En effet, la vidéo de présentation de la saison 15 d'Overwatch 2 montre une petite boîte blanche s'ouvrant pour révéler 4 surprises possédant une aura colorée. Les fidèles de la première heure l'ont deviné : il sera possible de récupérer gratuitement des loot boxes au cours de cette saison.

overwatch-2-retour-lootbox
Pour ce qui est des chances d'obtenir des objets rares, les règles seront les suivantes : 
  • Un objet rare ou supérieur sera systématiquement présent dans chaque boîte
  • Un objet épique est garanti toutes les 5 ouvertures consécutives
  • Les joueurs auront obligatoirement un objet légendaire garanti toutes les 20 ouvertures consécutives
De plus, la frustration en cas de doublon sera limitée. Si par mégarde, la boîte contient un objet que vous possédez déjà, celui-ci sera remplacé par un autre élément de rareté équivalente. Cela risque de titiller l'impatience des joueurs vétérans, d'autant qu'il est possible d'obtenir ces loot boxes de deux manières différentes.

Les premières pourront être obtenues en récompenses hebdomadaires et événementielles. Tandis que les secondes feront partie du contenu du passe de combat. Les joueurs peuvent récupérer une boîte légendaire dans la version gratuite et 2 boîtes supplémentaires dans la version payante.

Miniature vidéo

La saison 15 marquera également les débuts d'une nouvelle mécanique de jeu : les bonus. Au cours de la partie, 2 fenêtres s'ouvriront avec un choix à faire : l'une pour un bonus mineur et l'autre pour une amélioration majeure. Cela va permettre de personnaliser la manière de jouer un héros en privilégiant des compétences adaptées à chacun. Rappelons que la saison 15 d'Overwatch 2 sera officiellement lancée le 18 février prochain, de quoi donner envie aux héros de partir à l'assaut sans attendre ! D'autant plus qu'un nouveau mode compétitif a aussi été annoncé.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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