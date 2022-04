Overwatch 2 : Les nouvelles cartes présentées

Il est temps de jeter un œil aux toutes nouvelles cartes d’#Overwatch2 ! Pour commencer, voici Circuit royal 👑 pic.twitter.com/tRAJapq76t — Overwatch (@OverwatchFR) April 8, 2022

Depuis l'annonce officielle d'Overwatch 2, la communication autour du soft s'intensifie. Dernièrement, nous avons eu le droit à quelques informations quant au personnage de Doomfist , ainsi qu'un concept art laissant envisager l'intégration d' un Battle Pass dans ce deuxième opus Or, cela ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, vendredi 8 avril, nous avons le droit à, qui seront intégrées à Overwatch 2. C'est le compte officiel Twitter du jeu qui a partagé cela dans un thread. Grâce aux courtes vidéos proposées, nous pouvons, ainsi, avoir: Circuit royal, Colosseo, Midtown et New Queen Street.D'ailleurs, les premiers retours des joueurs et des joueuses quant à ces aperçus sont plutôt positifs, dans l'ensemble. Mais il y a fort à parier que Blizzard Entertainment partagera davantage d'informations dans les prochaines semaines, voire moins, concernant Overwatch 2.Au sujet de la bêta fermée, sachez qu'elle aura lieu à partir du 26 avril. Si vous souhaitez y participer, nous vous expliquons comment faire par le biais de notre article dédié . Les configurations PC pour ce test ont d'ailleurs été révélées.La sortie d'n'est toujours pas programmée, mais nous devrions en savoir un peu plus après cette bêta fermée . Le titre est prévu pour arriver sur PC, PlayStation et Xbox.