Overwatch 2 : Changement de rôle et plus de détails sur Doomfist

Annoncé pour la toute première fois en novembre 2019 lors de la BlizzCon, Overwatch 2 a récemment refait parler de lui. D'ailleurs, les choses s'accélèrent du côté de Blizzard, tant et si bien qu'Ovetwatch 2 profite actuellement d'une alpha fermée. Une phase de bêta étant bientôt disponible, également.De plus, lors d'un récent livestream, les développeurs de chez Blizzard ont partagé plus d'informations concernant l'un des personnages présents dans le roster de base d'Overwatch 2 : Doomfist. Ainsi, pour et dans le deuxième opus,. Les développeurs ont comparé cette nouvelle version de Doomfist à un autre personnage, Winston : « Il a un saut, essentiellement, similaire à celui de Winston », a déclaré le directeur du jeu, Aaron Keller.Ce dernier a ajouté que Doomfist sera « plus résistant » avec de « bonnes [capacités] d'évasion ». Ainsi, nous pouvons nous attendre à quelques changements de méta' sur Overwatch 2.Si au moment où vous nous lisez, le mois d'avril n'est pas encore terminé, il est probablement encore temps de s'inscrire à la première session concernant la bêta d'Overwatch 2. D'ailleurs, nous vous indiquons comment faire dans notre article dédié La sortie d'n'est toujours pas programmée, mais nous devrions en savoir un peu plus après cette bêta fermée. Le titre est prévu pour arriver sur PC, PlayStation et Xbox.