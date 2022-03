Overwatch 2 : Comment participer à la bêta d'avril ?

Comment participer à la bêta d'avril d'Overwatch 2 ?

Nouvelle héroïne (dégâts) : Sojourn

Nouveau mode de jeu : « Push »

Multijoueur 5c5

Refontes de héros

4 nouvelles cartes

Plus de deux ans après son annonce, le 1novembre à l'occasion de la BlizzCon 2019, les choses s'accélèrent enfin pour Overwatch 2. Blizzard vient effectivement d'annoncer une, ce qui suggère que le développement avance bien.avec un nombre limité d'invités. Cette première bêta fermée est essentiellement organisée dans le but de tester les fonctionnalités inédites, pour voir si tout fonctionne bien, en vue de sa sortie finale, espérons-le, plus tard dans l'année.. Mais sachez que rien ne vous garantit d'obtenir une place, puisque les heureux élus ne seront pas nombreux. Il faudra consulter ses mails en amont du coup d'envoi de la bêta fermée d'avril, pour voir si vous êtes sélectionné.Concernant le contenu, nous découvrirons une nouvelle héroïne, à savoir Sojourn, et un mode inédit, Push. Voici tout ce qui sera jouable lors de la bêta fermée d'avril :Au moins une autre bêta sera organisée plus tard, pour se concentrer cette fois-ci sur les serveurs. De ce fait, davantage de joueurs pourront être sélectionnés. Ne perdez donc pas espoir si vous ne participez pas au premier essai.D'ailleurs, pour nous livrer Overwatch 2 aussi tôt que possible, sachez que les développeurs ont fait le choix de découler les expériences PvE et PvP, pour que nous ayons accès au contenu multijoueur plus tôt. Cela permettra, ensuite, aux équipes de se concentrer sur le PvE.La sortie d' Overwatch 2 n'est toujours pas programmée, mais nous devrions en savoir un peu plus après cette bêta fermée. Le titre est prévu pour arriver sur PC, PlayStation et Xbox.