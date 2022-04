Overwatch 2 : Un Battle Pass pourrait être proposé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Dernièrement, Overwatch 2 ne cesse de faire parler de lui. Si le titre avait été annoncé en novembre 2019 lors de la BlizzCon, le deuxième opus de la licence phare de Blizzard Entertainment est actuellement sur toutes les bouches, alors qu'une bêta fermée arrive prochainement.Par ailleurs, Overwatch 2 est au cœur de l'actualité à cause d'un tout autre sujet :. En effet, Jayson Kirby a dévoilé un artwork, sur Artstation , laissant présager cela.Le développeur a travaillé sur l'interface utilisateur des jeux Overwatch, et ce jusqu'en 2020. Durant cette période, Jayson Kirby a ainsi désigné ce qui pourrait être. Et nous pouvons nettement voir une ligne mentionnant « Battle Pass », en dessous de « Social » et « Shop ».À l'heure actuelle, Blizzard Entertainment n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. Ainsi, il vaut mieux prendre ces informations avec beaucoup de précaution et attendre une prise de parole du studio de développement, pour avoir le fin mot de l'histoire.Si au moment où vous nous lisez, le mois d'avril n'est pas encore terminé, il est probablement encore temps de s'inscrire à la première session concernant la bêta d'Overwatch 2. D'ailleurs, nous vous indiquons comment faire dans notre article dédié La sortie d'n'est toujours pas programmée, mais nous devrions en savoir un peu plus après cette bêta fermée. Le titre est prévu pour arriver sur PC, PlayStation et Xbox.