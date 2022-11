Overwatch 2 : Avis et ressenti après plusieurs heures de jeu

Nouvelles cartes

Nouveaux personnages : Sojourn, Kiriko et Reine des Junkers

Refontes : Doomfist & Orisa

Passage de 6v6 à 5v5

Partie non classée avec file d'attente par rôle

La boutique et monnaie

Les défis

Le passe de combat

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Adeptes du genre, bien que loin d'être vétérans, nous nous sommes lancés dans l'aventure sans appréhension ni objectifs particuliers.donnant accès gratuitement à l'univers conçu par Blizzard, voici les points importants à retenir, pour découvrir ou redécouvrir cet opus populaire.Notons que nous avons laissé de côté, pour le moment, l'aspect compétitif et arcade du titre pour nous concentrer sur le cœur fun et mainstream que sont les parties non classées ainsi que les éléments annexes tels que...Pour remettre en situation,est un jeu de tir en vue subjective multijoueur développé et édité par. Il estsur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PC. Suite logique du premier opus, les différences peuvent sembler minimes pour les joueurs néophytes. Ceci dit, voici quelques exemples de nouveautés :En laissant la zone d'entraînement dans l'ombre, le mode « Partie non classée » est le plus commun.est remplacé par duafin de modifier la méta et le style de jeu. Bizarrement, la perte d'un tank associée aux modulations appliquées rend le jeu bien différent. Le tank restant prend plus d'importance et chacun de ses choix devra être pris avec parcimonies pour ne pas laisser l'équipe sans ligne de front. Il appartient à chacun d'apprécier ce changement, toutefois, pour nous, il rend les affrontements plus lisibles tout en permettant à l'ensemble des joueurs de se démarquer.Bien sûr, il sera difficile de compenser une classe par une autre, mais l'équilibrage permet une meilleure répartition des charges pour éviter de conditionner chacun. Ainsi, il est possible d'apprécier les dégâts d'un soigneur sans pour autant rivaliser avec un attaquant. Pourtant,. Les joueurs se ruant sur les personnages permettant d'être « game changer », la file d'attente ne cesse de s'allonger à cette position.À l'égal du premier opus,propose de récompenser ceux qui choisissent une classe délaissée par le biais de points supplémentaires à ajouter au passe de combat. Soyons honnêtes, la valeur de ces derniers étant assez mince, outre la première partie, ce n'est pas suffisant pour créer la différence.Il y a tout de même un avantage ici pour les joueurs adeptes des soigneurs. Avec le nouvel équilibrage ainsi que les derniers personnages jouables dévoilés, cette position reste confortable à jouer. Notons tout de même qu'il est plus difficile de renverser une partie en étant soutien, bien que ce ne soit pas totalement impossible. Pour le reste, les classes sont disposées comme cela :Finalement, nous retrouvons le fameux chat écrit qui permet de communiquer avec son équipe, mais qui servira bien plus souvent à laisser s'écouler la haine de vos adversaires ou les conseils « avisés » de vos coéquipiers tels que « GO HEAL BAPTISTE, HEAL PLZzzz ». Ce dernier n'a donc pas eu d'impact positif, au maximum neutre et placide, lors de nos nombreuses sessions.Nous y voilà, pour les joueurs du premier opus vous serez heureux, ou non, de constater la disparition des lootbox pour laisser place à de nombreuses monnaies ainsi qu'à un passe de combat sur lequel nous reviendrons plus tard. Le concept économique n'est pas novateur et vient calquer un empire déjà ancrer sans pour autant l'égaler. À titre d'exemples,ou, pour ne citez qu'eux, proposent une solution permettant d'obtenir skins, essences ou V-Buck progressivement via le du passe de combat, des coffres ou événements (payants) en jeu.Overwatch 2 quant à lui, a choisi l'un des pires systèmes possibles qu'est celui de la monnaie tirée directement et exclusivement du portefeuille. Il n'existe AUCUN autre moyen d'espérer pouvoir récupérer des pièces et ainsi obtenir des skins, animations, cosmétiques pour vos personnages favoris. Toutefois, soyons compréhensifs et objectifs,, tandis que Blizzard est une entreprise indépendante qui cherche à se développer d'une quelconque manière.Bon, d'accord, il serait mentir d'affirmer qu'aucun autre moyen d'avoir ces pièces n'est disponible. Vous pouvez en récupérer par le biais des quêtes hebdomadaires. Néanmoins, le gain est régressif pour des récompenses de base assez minimes. En prime, les skins sont atrocement chers et certains sont même indissociables de packs entiers vous obligeant l'achat d'émotes, graffiti ou autres éléments dont vous n'avez ni l'utilité ni l'envie afin d'acquérir un skin d'évènement.Rien de transcendant ici, bien qu'assez pratique pour aider à l'évolution du passe de combat. Les récompenses demandent une activité au minimum quotidienne, mais quand même accessible aux joueurs plus occasionnels. Les récompenses sont intéressantes, si nous passons outre celles hebdomadaires donnant un nombre risible de pièces.Notons tout de même que certains défis ne vont pas de pair avec les problématiques de lobby. En effet, demandé de jouer et/ou gagner plusieurs parties en choisissant rôle aléatoire, tout en étant obligé de tomber sur deux rôles différents pour valider le défi, est une aberration. Sur la grande majorité de parties que nous avons lancées en ce sens, nous sommes tombés à 98 % sur soutien.Quoi que nous puissions en penser, il s'agit du point le plus intéressant concernant l'évolution d'Overwatch. Indépendamment du prix pour son accès complet, il permet de récupérer un certain nombre de cosmétiques en récompense d'une activité soutenue. Un skin se déverrouille par paliers de dix niveaux tandis qu'il n'en propose que 80 (soit 8 skins minimum pour un passe complet). Notons que ce dernier proposer un skin personnalisable et de grande qualité. De quoi se différencier sans peine face aux concurrents qui en demandent un peu plus pour parfois moins.Rappelons qu'Overwatch 2 est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleurs personnages