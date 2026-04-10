Overwatch annonce en vidéo son nouveau champion, Sierra

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 avril 2026 à 15h55
Dans Overwatch, chaque changement de saison signifie qu'un nouveau héros intègre la ligue. La saison 2 du Règne de la Griffe sera donc marquée par les débuts de Sierra, qui s'est dévoilée dans un trailer.
Overwatch annonce en vidéo son nouveau champion, Sierra
L'arrivée d'un nouveau personnage jouable dans Overwatch 2 est toujours un événement pour la communauté. Si certains sont curieux de découvrir son histoire, d'autres ont hâte de découvrir ses capacités afin de savoir s'ils pourront l'utiliser en jeu.

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Le 10 avril 2026, Blizzard a ainsi dévoilé le personnage qui sera disponible lors de la saison 2 du Règne de la Griffe. La nouvelle recrue est donc Sierra, capitaine de Helix Security qui puise ses inspirations dans plusieurs autres héros. 

Sierra, au rapport !

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Au travers d'une bande-annonce de présentation globale et d'une autre axée sur son gameplay, les joueurs ont ainsi appris que Sierra est un nouveau champion spécialisé dans les dégâts. En bon agent de sécurité, Sierra possède un arsenal qui ne passe pas inaperçu et l'aide en intervention.

Dans les vidéos, il est ainsi possible de la voir utiliser un fusil à énergie automatique et son drone, Dorothy, auquel elle peut s'attacher pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille.

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Elle possède également une fléchette qu'elle peut lancer sur un ennemi et ensuite atteindre facilement cette cible avec une aide à la visée. Enfin, quand la menace est trop grande, Sierra peut utiliser une grenade à impact en cône et un bombardement de zone. Si toutes ces capacités semblent très efficaces, les plus attentifs remarquent des points communs avec les attaques d'autres héros comme Pharah ou Soldat 76.

Un nouveau DPS qui rejoindra les autres héros d'Overwatch dans très peu de temps

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Avec ses grandes nattes bicolores et son air espiègle, Sierra pourrait rapidement s'imposer comme l'une des nouvelles figures vedettes de la ligue.

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En effet, son drone lui permet de surmonter tous les obstacles et de se déplacer rapidement sur l'adversaire. Quant à son aide à la visée, elle permet de faire facilement des dommages à l'adversaire. D'ailleurs les joueurs n'auront pas à attendre très longtemps avant de partir à sa rencontre. 

Sierra sera disponible dans Overwatch au lancement de la saison 2 du Règne de la Griffe, prévu pour le 14 avril 2026.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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