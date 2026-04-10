Overwatch annonce en vidéo son nouveau champion, Sierra

Dans Overwatch, chaque changement de saison signifie qu'un nouveau héros intègre la ligue. La saison 2 du Règne de la Griffe sera donc marquée par les débuts de Sierra, qui s'est dévoilée dans un trailer.

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Sierra, au rapport !

Un nouveau DPS qui rejoindra les autres héros d'Overwatch dans très peu de temps

L'arrivée d'un nouveau personnage jouable dansest toujours un événement pour la communauté. Si certains sont curieux de découvrir son histoire, d'autres ont hâte de découvrir ses capacités afin de savoir s'ils pourront l'utiliser en jeu.Le 10 avril 2026, Blizzard a ainsi dévoilé le personnage qui sera disponible lors de la saison 2 du Règne de la Griffe. La nouvelle recrue est donc Sierra, capitaine de Helix Security qui puise ses inspirations dans plusieurs autres héros.Au travers d'une bande-annonce de présentation globale et d'une autre axée sur son gameplay, les joueurs ont ainsi appris que Sierra est. En bon agent de sécurité, Sierra possède un arsenal qui ne passe pas inaperçu et l'aide en intervention.Dans les vidéos, il est ainsi possible de la voir utiliserauquel elle peut s'attacher pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille.Elle possède également. Enfin, quand la menace est trop grande, Sierra peut utiliser. Si toutes ces capacités semblent très efficaces, les plus attentifs remarquent des points communs avec les attaques d'autres héros comme Pharah ou Soldat 76.Avec ses grandes nattes bicolores et son air espiègle, Sierra pourrait rapidement s'imposer comme l'une des nouvelles figures vedettes de la ligue.En effet, son drone lui permet de surmonter tous les obstacles et de se déplacer rapidement sur l'adversaire. Quant à son aide à la visée, elle permet de faire facilement des dommages à l'adversaire. D'ailleurs les joueurs n'auront pas à attendre très longtemps avant de partir à sa rencontre.Sierra sera, prévu pour le 14 avril 2026.