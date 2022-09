Overwatch 2 : Kiriko officialisée dans une vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Overwatch est une licence sujette aux leaks, et au début du mois de septembre, nous apprenions queCela s'est confirmé lors du Tokyo Game Show, étant donné que nous avons eu le droitAprès Sojourn et Reine des Junkers. Nous avons également la confirmation que Kiriko possède un étroit lien avec un renard, comme le teasait d'ailleurs Blizzard il y a quelques semaines, à l'occasion de l'une des bêta du jeu.La très bonne nouvelle pour les joueurs est que. Il s'agit du premier personnage soin introduit depuis trois ans, ce qui permettra de changer un peu les habitudes de celles et ceux qui aiment prendre le rôle de healeur. Pour le reste, Kiriko semble être capable de lancer des kunais, d'escalader les murs et même de se téléporter pour surprendre ses adversaires. Vous pouvez la voir en action dans la bande-annonce ci-dessous., via le chemin gratuit, fort heureusement. Celles et ceux possédant Overwatch pourront l'obtenir dès le lancement du jeu, à savoir le 4 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Quant au mode PvE, sa sortie est prévue pour 2023