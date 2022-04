Overwatch 2 : Détails sur la refonte de Doomfist et Orisa

Doomfist, détails sur la refonte du personnage

Orisa, détails sur la refonte du personnage

Il y a de cela plusieurs jours, le nouveau personnage d'Overwatch 2, Sojourn, avait profité d' une courte vidéo présentant son background narratif . Avant, nous avions eu le droit à quelques détails au sujet de Doomfist . Or, Blizzard Entertainment ne s'arrête pas en si bon chemin : à l'aube de l'arrivée de la bêta fermée d'Overwatch 2 , le studio de développement a donné plus d'informations concernantAu sujet de Doomfist, Geoff Goodman, responsable de la conception des personnages, s'est exprimé et a déclaré : « Doomfist est un spécialiste des combos qui s'inspire des jeux de combat. Nous voulions qu'il conserve cet aspect en tant que tank [...] Certaines capacités vous sembleront familières, tandis que d'autres viendront appuyer son nouveau rôle de tank ».Comme vous l'aurez compris, dans Overwatch 2, Doomfist aura un nouveau rôle, celui. De ce fait,. Par ailleurs, son calibre prosthétique subit quelques modifications : le rechargement de l'arme est plus rapide, mais elle fera un peu moins de dégâts. De plus, Direct d'enfer se recharge également plus vite, tout en infligeant moins de dégâts, mais peut toujours repousser les ennemis.Côté capacités, Doomfist en possédera une nouvelle, nommée « Parade puissante » : elle lui permet d'avoir une posture plus défensive, réduisant de 90 % tous les dommages venant d'en face. En bloquant assez de dégâts, le gant de Doomfist se charge. Alors, ses points de dégâts, sa vitesse de déplacement et la distance de son prochain coup Direct d'enfer se voient augmentés.De plus, dans Overwatch 2, Doomfist possède la capacité « Onde de choc » lui permettant de se propulser vers un ennemi. L'impact de l'atterrissage infligera, bien évidemment, des dégâts aux adversaires et les ralentira. Finalement, en ce qui concerne sa capacité ultime, il s'agit de « Frappe météore » : ses dégâts sont réduits, mais les dommages de zone sont toujours aussi importants.Selon Blizzard, cette refonte de Doomfist fait de lui « un tank plus accessible, agile et efficace, avec un style qui ne dépaysera pas les adeptes du héros pour autant ».

Par ailleurs, le personnage d'Orisa a également été retravaillé. Ses points de vie et points d'armure ont été augmentés, afin que le personnage soit à même d'initier les combats d'équipe.



Orisa possédera ainsi deux types de tir : le principal est un projectile dont la taille et les dégâts augmentent en fonction de la proximité avec les adversaires, alors que le tir secondaire, nommé « Javelot d'énergie » projette un javelot frappant le premier ennemi sur sa trajectoire. Le concepteur senior des personnages, Brandon Brennan, a expliqué : « Nous voulions qu'Orisa soit plus agressive et initie davantage les combats. Dans Overwatch 2, son arme l'encourage à se rapprocher des adversaires et à choisir une position plus avancée ».



La capacité « Javelin Spin » d'Orisa permet de faire tourner, rapidement, un javelot pour détruire les projectiles, augmenter sa vitesse de déplacement vers l'avant et inflige ainsi des dégâts aux ennemis tout en les repoussant. À l'inverse, « Blindage » est une aptitude octroyant 125 points de vie supplémentaires et qui réduit la chaleur générée par l'arme principale, permettant des salves plus longues.



« Lance Terra » est le nouvel ultime d'Orisa : le personnage se blinde et attire les adversaires à proximité tout en chargeant une attaque de zone. Cela devrait, ainsi, permettre de beaux combos d'équipe si les joueurs se regroupent et se coordonnent rapidement.



Au sujet de la bêta fermée, sachez qu'elle aura lieu à partir du 26 avril. Si vous souhaitez y participer, nous vous expliquons comment faire par le biais de notre article dédié. Les configurations PC pour ce test ont d'ailleurs été révélées.

La sortie d'Overwatch 2 n'est toujours pas programmée, mais nous devrions en savoir un peu plus après cette bêta fermée. Le titre est prévu pour arriver sur PC, PlayStation et Xbox.