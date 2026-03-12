Cinq ans après, le créateur d'Overwatch révèle les vraies raisons de son départ de Blizzard

En 2021, la communauté d'Overwatch a été choquée de voir son réalisateur, Jeff Kaplan, quitter Blizzard de manière précipitée. Dans une récente interview, ce dernier revient sur le développement et les attentes trop élevées liées au titre.

L'Overwatch League, la première raison du désaccord entre Jeff Kaplan et les responsables de Blizzard

Blizzard a voulu trop investir dans l'eSport, au point de « générer trop d'intérêt. Elle a été trop marketée aux investisseurs qui achetaient des équipes », alors que ce n'était pas le but premier du titre. Mais ce choix pèsera lourd sur la suite du développement d'Overwatch.



Concentrer tous les efforts sur l'eSport au détriment du contenu global

Pour accompagner cette orientation eSport, les développeurs d'Overwatch ont dû imaginer tous les éléments liés à ce pôle comme les skins ou le mode Spectateur. Mais ces éléments étaient créés au détriment du développement des événements mondiaux ou d'Overwatch 2.



Pire encore : Jeff Kaplan révèle que Blizzard voulait impérativement gagner de l'argent en « organisant des événements IRL pour ramasser d'énormes profits sur les ventes de tickets, le merchandising et tout ça ».



Voyant que cela ne marchait pas, la firme a mis la pression sur Jeff Kaplan et ses équipes en vue de lancer Overwatch 2 le plus rapidement possible. À l'origine, Blizzard voulait que le titre soit lancé en 2020, mais la sortie a été repoussée.



Des menaces et une date butoir qui ont conduit au départ précipité du créateur de la franchise

Contraint par le calendrier, Jeff Kaplan a dû mettre de côté le développement du mode PvE. Mais la deuxième raison qui a poussé Jeff Kaplan à quitter Blizzard avant les débuts de cette suite, c'est à cause du chantage émotionnel dont il a été victime.



Ce qui m'a brisé, c'est d'être appelé dans le bureau du directeur financier pour me dire : « Overwatch doit générer X profits en 2020, puis chaque année suivante, nous devrons engranger Y revenus" et il me dit : "si on atteint pas ces cibles, on va virer 1 000 personnes, et tout sera de ta faute ».



Jeff Kaplan conclut ce chapitre en précisant que cette décision était « une épreuve extrêmement douloureuse ». Pour l'heure, Blizzard n'a pas encore réagi suite à la diffusion de cet entretien que vous pouvez Si le titre est rapidement devenu l'un des étendards de la scène compétitive, Jeff Kaplan pense que, alors que ce n'était pas le but premier du titre. Mais ce choix pèsera lourd sur la suite du développement d'Overwatch.Pour accompagner cette orientation eSport, les développeurs d'Overwatch ont dû imaginer tous les éléments liés à ce pôle comme les skins ou le mode Spectateur. Mais ces éléments étaient créés au détriment du développement des événements mondiaux ou d'Pire encore : Jeff Kaplan révèle que Blizzard voulait impérativement gagner de l'argent en «».Voyant que cela ne marchait pas, la firme a mis la pression sur Jeff Kaplan et ses équipes en vue de lancer Overwatch 2 le plus rapidement possible. À l'origine, Blizzard voulait que le titre soit lancé en 2020, mais la sortie a été repoussée.Contraint par le calendrier, Jeff Kaplan a dû mettre de côté le développement du mode PvE. Mais la deuxième raison qui a poussé Jeff Kaplan à quitter Blizzard avant les débuts de cette suite, c'est à causeCe qui m'a brisé, c'est d'être appelé dans le bureau du directeur financier pour me dire : « Overwatch doit générer X profits en 2020, puis chaque année suivante, nous devrons engranger Y revenus" et il me dit : "si on atteint pas ces cibles, on va virer 1 000 personnes, et tout sera de ta faute ».Jeff Kaplan conclut ce chapitre en précisant quePour l'heure, Blizzard n'a pas encore réagi suite à la diffusion de cet entretien que vous pouvez retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube de Lex Friedman

La nouvelle avait fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre en avril 2021 : Jeff Kaplan quittait Blizzard, abandonnant dans la foulée le développement d'Overwatch 2. À l'époque, ce dernier était resté très discret sur la situation, évoquant simplement des conflits internes comme raison de son départ précipité.Mais le 11 mars 2026, le créateur des aventures de Tracer, Winston, Fatale et les autres est revenu en détail sur cette histoire dansCet échange exceptionnel (rendu possible grâce au podcasteur Lex Friedman) permet aux admirateurs de la saga de découvrir les dessous de la création des deux opus et les multiples conflits qu'ils ont généré. La première raison évoquée est liée à l'eSport et au marketing trop important de l'Overwatch League.