Overwatch 2 : Affrontement final à Rialto, crossover EVE et retour des coffres pour la mi-saison 5

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 novembre 2026 à 20h00
La mise à jour de mi-saison d'Overwatch 2 marque un tournant décisif. L'événement Prise de pouvoir vient conclure l'arc narratif du règne de la Griffe dans un affrontement épique à Rialto. Entre un crossover inattendu et le retour d'anciens contenus, les prochaines semaines s'annoncent riches en rebondissements.
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Overwatch 2 : Affrontement final à Rialto, crossover EVE et retour des coffres pour la mi-saison 5

La tension atteint son paroxysme dans l'univers du célèbre jeu de tir de Blizzard. Depuis le début de la saison 5, une force malveillante s'est libérée de ses chaînes, semant le chaos et l'incertitude parmi les joueurs. Mais la mise à jour de mi-saison vient apporter des réponses concrètes et surtout, un champ de bataille final pour l'arc narratif du règne de la Griffe. C'est dans les ruelles sinueuses de Rialto que Doomfist et les héros d'Overwatch 2 vont converger avec un objectif commun : arrêter Vendetta une bonne fois pour toutes. Ce dénouement très attendu promet de bouleverser l'équilibre des forces en présence.

Un crossover futuriste inattendu

L'événement de mi-saison, judicieusement baptisé « Prise de pouvoir », s'étalera sur une durée de cinq semaines. Il ne s'agit pas seulement d'une conclusion scénaristique, mais d'une véritable célébration pour la communauté. Les développeurs ont prévu un système de progression généreux comprenant 24 rangs de récompenses. En relevant divers défis en jeu, les participants pourront débloquer des objets exclusifs. Parmi les pièces maîtresses figurent le modèle légendaire Doomfist Retour triomphal ainsi que la toute nouvelle arme héroïque destinée à Vendetta. Une manière de récompenser l'assiduité des joueurs tout en marquant la fin de ce premier arc narratif annuel.

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L'une des surprises de cette mise à jour réside dans l'intégration du Protocole EVE, une référence à Stellar Blade. Ce monde futuriste et épuré, tout droit débarqué d'un futur alternatif luttant pour sa survie, se transpose directement dans la Terre de demain d'Overwatch. Cette collaboration singulière rassemble cinq figures emblématiques de la guerre contre les Naytiba.

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Ces personnages, étrangement à l'aise avec la fin du monde, viendront enrichir l'expérience visuelle et thématique du jeu. En parallèle, l'ambiance lugubre s'intensifie avec un Chopper adoptant une apparence encore plus cadavérique tout en voyant son appétit grandir, tandis que Chacal recommence à farfouiller frénétiquement dans les coffres.

D'ailleurs, pour en revenir à Stellar Balde, sachez que le portage sur Nintendo Switch 2 arrive très vite, et nous avons eu l'occasion de le tester, et notre avis est à retrouver dans l'article ci-dessous.

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Esport et nostalgie au programme

La compétition n'est pas oubliée puisque la finale mondiale de l'Overwatch World Champions Series se tiendra du 2 au 6 décembre. Un événement de soutien dédié permettra aux spectateurs de terminer des défis spécifiques en jeu pour gagner des récompenses tout en suivant les affrontements des meilleures équipes du globe.

Enfin, la période du Black Friday sera l'occasion pour les nostalgiques de replonger dans le passé. L'ouverture des coffres permettra de revisiter les modes historiques d'Overwatch. Une large gamme d'objets ornementaux, incluant des articles jusqu'alors introuvables, fera son grand retour. Ces éléments seront proposés via des lots spécialement conçus pour préserver le budget des joueurs à l'approche des fêtes, offrant ainsi une conclusion idéale à cette saison riche en émotions.

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La mise à jour est disponible depuis ce 3 novembre, sur toutes les plateformes. Si ces nouveautés vous donnent envie de relancer Overwatch 2, n'hésitez pas à nous l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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