Overwatch va-t-il enfin recevoir sa campagne PvE promise ? Son directeur répond

Quand Overwatch est arrivé, beaucoup attendaient de découvrir le contenu PvE. Dans une récente interview, son directeur est revenu sur ce point et sur les problèmes liés à l'ajout d'une campagne complète.

C'est peut-être l'une des plus grandes frustrations causées par Overwatch 2 : l'absence de campagne narrative pourtant promise par Blizzard. Si de petits contenus ont été ajoutés depuis, beaucoup se demandent si la grande campagne PvE arrivera bien un jour en jeu. Le 31 octobre 2026, les journalistes de The Gamer ont pu assister à une table ronde dédiée à Overwatch et ont posé la question à Aaron Keller, le directeur du jeu.

Des événements PvE qui n'ont pas atteint le succès espéré par Blizzard

Dans un premier temps, il revient sur les événements PvE déjà proposés par le passé. Il explique que « bien qu'elles aient suscité beaucoup d'enthousiasme et fait progresser l'histoire, elles n'ont pas vraiment été jouées comme nous le souhaitions ». Selon lui, des cycles comme Le Règne de Talon captent l'intérêt des joueurs au lancement car il y a un sentiment de nouveauté. Mais très vite, ils retourneraient sur les modes PvP.

En parallèle, il déclare que créer des missions PvE et des arcs narratifs sont extrêmement exigeants en termes de ressources de développement. Afin de gagner du temps et d'optimiser le travail des équipes, Blizzard privilégie donc les cinématiques et le contenu annexe comme les comics pour étoffer le lore d'Overwatch. Mais cela ne veut pas dire que la campagne narrative est totalement mise de côté par Aaron Keller et ses développeurs.

Créer une campagne complète pour Overwatch ? Oui, mais seulement à cette condition

Quand la question de la campagne complète est arrivée, Aaron Keller a répondu que celle-ci serait si exigeante qu'elle nécessiterait « un nouveau jeu entier », produit par une nouvelle équipe. De fait, il est donc impossible que celle-ci soit ajoutée à Overwatch, que ce soit dans les prochains mois ou dans les prochaines années.

En revanche, « Je n'exclut absolument pas » l'idée de proposer d'autres événements PvE dans le futur. Si vous appréciez ce type de contenu dans Overwatch, restez aux aguets !